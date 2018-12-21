"Будут отбирать детей": шутка учительницы про УПЦ МП вдохновила росСМИ на новые страшилки

Видео: YouTube / ТСН

В Виннице учительница математики школы №15 оказалась в эпицентре скандала после того, как в закрытой группе в социальной сети поздравила родителей с созданием Православной церкви Украины. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что педагог Ольга Маслова также пошутила, что их будут вызывать в школу, если увидят в храмах УПЦ Московского патриархата.

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"Поздравляю всех с значимым и историческим днем для всех нас, украинцев! Украинская автокефальная церковь есть! Если узнаю, что кто-то поплелся на Рождество, или ходит в секту МП, то дневник мне на стол и родителей в школу! Будьте здоровы, прихожане! Еще раз всех с Праздником!", - написала она в Viber-группе.

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Сама учительница говорит, что после ее сообщение "кто-то посмеялся, кто-то сказал, что ему это событие безразлично, кто-то поблагодарил, все по-разному отреагировали, но позитивно".

Но через несколько дней ее пост попал в открытый доступ и вызвал как шквал гневных комментарией верующих, так и породил для российских пропагандистов очередную страшилку про Украину. Дошло до того, что некоторые "рупоры Кремя" стали рассказывать, будто-бы в Украине в Винницкой области у родителей скоро будут отбирать детей.

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Сами родители учеников встали на защиту учительницы и теперь отписываются от гневных и даже порой экстремистских сообщений "верующих людей".

По словам родителей, они нормально восприняли сообщение учительницы, также порадовались. Теперь ее пришли в учительскую, чтобы поддержать педагога.

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Правда, мама одной из школьниц - прихожанка УПЦ МП - требует от Масловой извинений. По ее мнению, пост оскорбил ее чувства.

Директор школы отметила, что сама не видит в сообщении учительницы призыва к религиозной враждебности, да и по закону за посты в соцсетях никого не имеют право увольнять.

Сама же Маслова, помимо предмета математика, намерена рассказать детям о фейках и научить их распознавать дезинформацию.

Как сообщалось ранее, в Винницкой области еще три парафии перешли из церкви УПЦ Московского патриархата в новую Православную церковь Украины.

Напомним, что ранее в Виннице громада и прихожане Свято-Преображенского собора УПЦ МП поддержали митрополита Винницкого и Барского Симеона и перешли под юрисдикцию Православной церкви Украины.

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Видео: РБК-Украина