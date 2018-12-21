"Відбиратимуть дітей": жарт вчительки про УПЦ МП надихнув росЗМІ на нові жахачки

Відео: YouTube / ТСН

У Вінниці вчителька математики школи №15 опинилася в епіцентрі скандалу після того, як в закритій групі в соціальній мережі привітала батьків зі створенням Православної церкви України. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Зазначається, що педагог Ольга Маслова також пожартувала, що їх будуть викликати до школу, якщо побачать в храмах УПЦ Московського патріархату.

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"Вітаю всіх зі значущим та історичним днем для всіх нас, українців! Українська автокефальна церква є! Якщо взнаю, що хтось поплентався на Різдво, або ходить у секту МП, то щоденник мені на стіл і батьків до школи! Шануйтеся, парафіяни! Ще раз усіх зі Святом!", - написала вона у Viber-групі.

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Сама вчителька каже, що після її повідомлення "хтось посміявся, хтось сказав, що йому ставиться до події байдуже, хтось подякував, усі по-різному відреагували, але позитивно".

Втім, через декілька днів її пост потрапив у відкритий доступ і викликав як шквал гнівних комментарией вірян, так і породив для російських пропагандистів чергову жахачку про Україну. Дійшло до того, що деякі "рупори Кремя" стали розповідати, нібито в Україні у Вінницькій області у батьків скоро будуть відбирати дітей.

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Самі батьки учнів встали на захист вчительки і тепер відписуються від гнівних і навіть деколи екстремістських повідомлень "віруючих людей".

За словами батьків, вони нормально сприйняли повідомлення вчительки, також пораділи. Тепер її прийшли в учительську, щоб підтримати педагога.

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Правда, мама однієї із школярок - парафіянка УПЦ МП - вимагає від Маслової вибачень. На її думку, пост образив її почуття.

Директорка школи зазначила, що сама не бачить в повідомленні вчительки призову до релігійної ворожнечі, а також за законом за пости в соцмережах нікого не мають право звільняти.

Сама ж Маслова, крім предмета математика, має намір розповісти дітям про фейки та навчити їх розпізнавати дезінформацію.

Як повідомлялося раніше, у Вінницькій області ще три парафії перейшли з церкви УПЦ Московського патріархату в нову Православну церкву України.

Нагадаємо, що раніше у Вінниці громада та прихожани Свято-Преображенського собору УПЦ МП підтримали митрополита Вінницького і Панського Симеона і перейшли під юрисдикцію Православної церкви України.

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Відео: РБК-Україна