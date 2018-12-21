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"Відбиратимуть дітей": жарт вчительки про УПЦ МП надихнув росЗМІ на нові жахачки

STYLERЖиття    21.12.2018 - 21:43

Відео: YouTube / ТСН

У Вінниці вчителька математики школи №15 опинилася в епіцентрі скандалу після того, як в закритій групі в соціальній мережі привітала батьків зі створенням Православної церкви України. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Зазначається, що педагог Ольга Маслова також пожартувала, що їх будуть викликати до школу, якщо побачать в храмах УПЦ Московського патріархату.

&quot;Відбиратимуть дітей&quot;: жарт вчительки про УПЦ МП надихнув росЗМІ на нові жахачки

&quot;Відбиратимуть дітей&quot;: жарт вчительки про УПЦ МП надихнув росЗМІ на нові жахачкиСкріншот

"Вітаю всіх зі значущим та історичним днем для всіх нас, українців! Українська автокефальна церква є! Якщо взнаю, що хтось поплентався на Різдво, або ходить у секту МП, то щоденник мені на стіл і батьків до школи! Шануйтеся, парафіяни! Ще раз усіх зі Святом!", - написала вона у Viber-групі.

&quot;Відбиратимуть дітей&quot;: жарт вчительки про УПЦ МП надихнув росЗМІ на нові жахачки

&quot;Відбиратимуть дітей&quot;: жарт вчительки про УПЦ МП надихнув росЗМІ на нові жахачкиСкріншот

Сама вчителька каже, що після її повідомлення "хтось посміявся, хтось сказав, що йому ставиться до події байдуже, хтось подякував, усі по-різному відреагували, але позитивно".

Втім, через декілька днів її пост потрапив у відкритий доступ і викликав як шквал гнівних комментарией вірян, так і породив для російських пропагандистів чергову жахачку про Україну. Дійшло до того, що деякі "рупори Кремя" стали розповідати, нібито в Україні у Вінницькій області у батьків скоро будуть відбирати дітей.

 

Фото: скріншот

Самі батьки учнів встали на захист вчительки і тепер відписуються від гнівних і навіть деколи екстремістських повідомлень "віруючих людей".

За словами батьків, вони нормально сприйняли повідомлення вчительки, також пораділи. Тепер її прийшли в учительську, щоб підтримати педагога.

&quot;Відбиратимуть дітей&quot;: жарт вчительки про УПЦ МП надихнув росЗМІ на нові жахачки

&quot;Відбиратимуть дітей&quot;: жарт вчительки про УПЦ МП надихнув росЗМІ на нові жахачкиСкріншот

Правда, мама однієї із школярок - парафіянка УПЦ МП - вимагає від Маслової вибачень. На її думку, пост образив її почуття.

Директорка школи зазначила, що сама не бачить в повідомленні вчительки призову до релігійної ворожнечі, а також за законом за пости в соцмережах нікого не мають право звільняти.

Сама ж Маслова, крім предмета математика, має намір розповісти дітям про фейки та навчити їх розпізнавати дезінформацію.

Як повідомлялося раніше, у Вінницькій області ще три парафії перейшли з церкви УПЦ Московського патріархату в нову Православну церкву України.

Нагадаємо, що раніше у Вінниці громада та прихожани Свято-Преображенського собору УПЦ МП підтримали митрополита Вінницького і Панського Симеона і перейшли під юрисдикцію Православної церкви України.

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