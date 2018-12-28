В Харькове массово уволились учителя: новое подробности скандала

Видео: YouTube/ТСН

В харьковской школе №67 продолжается противостояние между чиновниками, которые уволили директора Елена Лисичкину, и родителей, которые против этого увольнения. Об этом сообщает ТСН.

На общем собрании, которое провели с присутствием активистов, родителей и чиновников, директор школы призналась, что ее заставили уволится по согласию сторон районные чиновники.

"Я – неформат. У меня есть свои критерии. Например, отсутствие поборов, как таковых. Может, где патриотическое воспитание", - рассказала Елена Лисичкина.

Ее кабинет опечатан, но она планирует и дальше выходить на работу. Вслед за ней из школы уволилось почти 20 преподавателей, которые не согласны с решением районо.

Скандал в школе начался несколько месяцев назад. В школе образовалась группа недовольных родителей, которая начала засыпать районных чиновников жалобами на Лисичкину. Они утверждают, что учебное заведение за три года упало в рейтинге и дети не получают необходимых знаний.

"Наша школа не то что скатилась по учебному процессу – наша школа из 232 школ Харькова находится на 220-м месте! Обучения нет, дети ЗНО сдать не могут – у них нет надлежащих знаний", - возмущается одна из мам Ольга Сыченко.

Однако большинство родителей на стороне директора школы. Они потрясены таким решением чиновников и рассказывают, что при Лисичкиной в школе исчезли поборы, которыми донимала родителей предыдущая директор школы.

"Я не сдаю на школу ничего. Если мне хочется что-то сделать, я могу прийти и сделать. Мы устраивали субботники. Если я хочу что-то подарить школе, я могу подарить", - рассказала мама Алла Фещенко.

Учителя, которые в поддержку директора также написали заявления на увольнения, говорят, что жалобы сыпались постоянно, что существенно усложняло работу. После каждой жалобы в школу приходила проверка.

"Мы идем в школу и думаем: какая сегодня на нас жалоба написана? По какой жалобе мы должны писать объяснение", - говорит бывшая учительница Ольга Радченко.

На общем школьном собрании большинство родителей проголосовали за восстановление Лисичкиной в должности, но чиновники ответили, что это голосование не имеет значения, так как директор уже уволена.

"Если директор был уволен, получил приказ на руки и подписался на этом приказе, получил трудовую книжку, то отмотать назад закон мы не имеем права", - пояснила заместитель начальника управления образования районной администрации Оксана Матвеева и добавила, что единственный путь вернуться в кресло директора – это пройти конкурсный отбор на общих основаниях.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в харьковской школе массово уволились учителя, а родители вышли на пикет в поддержку директора школы.

А также мы сообщали о том, что в школе Киевской области произошла резня.