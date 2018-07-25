У Харкові школяр-шкуродер вбив голуба і опублікував відео

Фото: pixabay

Підліток жорстоко розправився з птахом

У Харкові школяр Ілля Ковальський вбив голуба, задавив його ногою. Розправу над птахом учень 11-го класу 158-ї школи зняв на відео і опублікував в мережі.

Опубліковано Харьков 1654 Вівторок, 24 липня 2018 р.

Відео: Школяр наступив ногою на голуба (facebook.com/kharkiv1654)

Користувачі мережі звернулися до директора школи, в якій навчається підліток-садист, з проханням про відрахування Іллі.

Скріншот (facebook.com/kharkiv1654)

Пізніше в забороненій мережі "ВКонтакте" з'явився пост Ілля, в якому він переконує, що голуб залишився живий і полетів, а в інтернет потрапила не повна версія подій.

Фото: Ілля Ковальський (facebook.com/kharkiv1654)

"Я жалкую про скоєне, дуже всіх прошу не судити так строго і агресивно за мій вчинок. На мій жаль на, відео знято, що голуб живий і полетів. Але відео набуло настільки негативний наслідок, що мені складно себе виправдати. Я приношу вибачення за свій вчинок, нічого подібного з мого боку ніколи не повториться", - написав Ілля.

Скріншот поста (vk.com/typicalsaltovka)

Раніше повідомлялося, що в Києві сусіди довели до смерті собаку, яку їм залишили на пересмикування.

Коли Ася повернулася з відпустки, сусіди принесли їй труп собаки в поліетиленовому пакеті і сказали, що Віскас помер вранці.

"Шок! Сусіди-"друзі", яких за гроші попросили залишитися з мініатюрним доброю Йориком кілька днів, на час від'їзду Асі Ісаєвої з донькою. Повернули труп собаки в поліетиленовому пакеті з чужорідними тілами в шлунку і прямій кишці, що вивернула шиєю, опаришами і личинками мух в роті", - написала Юлія Петренко.

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