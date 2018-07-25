У Харкові школяр-шкуродер вбив голуба і опублікував відео

Підліток жорстоко розправився з птахом
У Харкові школяр Ілля Ковальський вбив голуба, задавив його ногою. Розправу над птахом учень 11-го класу 158-ї школи зняв на відео і опублікував в мережі.
Опубліковано Харьков 1654 Вівторок, 24 липня 2018 р.
Відео: Школяр наступив ногою на голуба (facebook.com/kharkiv1654)
Користувачі мережі звернулися до директора школи, в якій навчається підліток-садист, з проханням про відрахування Іллі.
Скріншот (facebook.com/kharkiv1654)
Пізніше в забороненій мережі "ВКонтакте" з'явився пост Ілля, в якому він переконує, що голуб залишився живий і полетів, а в інтернет потрапила не повна версія подій.
Фото: Ілля Ковальський (facebook.com/kharkiv1654)
"Я жалкую про скоєне, дуже всіх прошу не судити так строго і агресивно за мій вчинок. На мій жаль на, відео знято, що голуб живий і полетів. Але відео набуло настільки негативний наслідок, що мені складно себе виправдати. Я приношу вибачення за свій вчинок, нічого подібного з мого боку ніколи не повториться", - написав Ілля.
Скріншот поста (vk.com/typicalsaltovka)
Раніше повідомлялося, що в Києві сусіди довели до смерті собаку, яку їм залишили на пересмикування.
Коли Ася повернулася з відпустки, сусіди принесли їй труп собаки в поліетиленовому пакеті і сказали, що Віскас помер вранці.
"Шок! Сусіди-"друзі", яких за гроші попросили залишитися з мініатюрним доброю Йориком кілька днів, на час від'їзду Асі Ісаєвої з донькою. Повернули труп собаки в поліетиленовому пакеті з чужорідними тілами в шлунку і прямій кишці, що вивернула шиєю, опаришами і личинками мух в роті", - написала Юлія Петренко.
Хайп таксі # 12 з чого потрібно почати змінювати країну