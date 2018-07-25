В Харькове школьник-живодер убил голубя и опубликовал видео

Фото: pixabay

Подросток жестоко расправился с птицей

В Харькове школьник Илья Ковальский убил голубя, задавив его ногой. Расправу над птицей ученик 11-го класса 158-й школы снял на видео и опубликовал в сети.

Опубліковано Харьков 1654 Вівторок, 24 липня 2018 р.

Видео: Школьник наступил ногой на голубя (facebook.com/kharkiv1654)

Пользователи сети обратились к директору школы, в которой учится подросток-садист, с просьбой об отчислении Ильи.

Скриншот (facebook.com/kharkiv1654)

Позже в запрещенной сети "ВКонтакте" появился пост Илья, в котором он убеждает, что голубь остался жив и улетел, а в интернет попала не полная версия событий.

Фото: Илья Ковальский (facebook.com/kharkiv1654)

"Я сожалею о содеянном, очень всех прошу не судить так строго и агрессивно за мой поступок. К моему сожалению на видео не снято, что голубь живой и улетел. Но видео приобрело настолько негативное последствие, что мне сложно себя оправдать. Я приношу извинения за свой поступок, ничего подобного с моей стороны никогда не повторится", - написал Илья.

Скриншот поста (vk.com/typicalsaltovka)

Ранее сообщалось, что в Киеве соседи довели до смерти собаку, которую им оставили на передержку.

Когда Ася вернулась из отпуска, соседи принесли ей труп собаки в полиэтиленовом пакете и сказали, что Вискас умер утром.

"Шок! Соседи-"друзья", которых за деньги попросили остаться с миниатюрным добрейшим йориком несколько дней, на время отъезда Аси Исаевой с дочкой. Вернули труп собаки в полиэтиленовом пакете с инородными телами в желудке и прямой кишке, вывернутой шеей, опарышами и личинками мух в ротике", - написала Юлия Петренко.

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