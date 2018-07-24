В Киеве соседи довели до смерти собаку, которую им оставили на передержку

Иллюстративное фото (pixabay)

За передержку хозяйка заплатила деньги и оставила корм

В столице пара довела до смерти йоркширского терьера, которого им оставила соседка на передержку. Об этом сообщила подруга пострадавшей женщины Юлия Петренко на своей странице в Facebook.

Она рассказала, что ее подруга Ася попросила присмотреть за йоркширским терьером Вискасом своих соседей – Ярослава Куликовского и его жену Евгению Махлину. Собаку Ася им оставила на 9 дней. На этот период женщина дала корм, необходимые вещи, пеленки и заплатила им 2000 гривен.

Когда Ася вернулась из отпуска, соседи принесли ей труп собаки в полиэтиленовом пакете и сказали, что Вискас умер утром.

"Шок! Соседи-"друзья", которых за деньги попросили остаться с миниатюрным добрейшим йориком несколько дней, на время отъезда Аси Исаевой с дочкой. Вернули труп собаки в полиэтиленовом пакете с инородными телами в желудке и прямой кишке, вывернутой шеей, опарышами и личинками мух в ротике", - написала Юлия Петренко.

Она сообщила, что хозяйка собаки отправилась в ближайшую ветеринарную клинику, где медики подтвердили, что собака погибла несколько дней назад и сообщили, что в желудке у йоркширского терьера были обнаружены опилки, которые видимо, он грыз от голода.

"Оставив дорогущие корма, в желудочке малыша были лишь древесные опилки, а в кишечнике сформировавшийся кал из этих самых опилок, которые, видимо, от голода ело животное (условия содержания были оговорены). Вывернутая шея, истощение. Больно представить, что перед смертью испытывал этот ребёнок, страшно представить боль и ужас семьи", - написала Петренко.

Скриншоты фото (facebook.com/littlehearts)

Она сообщила, что на данный момент написано заявление в полицию, но дело в реестр отказываются вносить, так как это животное.

"На данный момент написано заявление в полицию. Чиновники отказываются вносить дело в реестр, предлагают: "напугать; по ушам надавать; это же собака; завтра начальник будет решать". Это что за пипец, господа? Ждём открытия уголовного производства по ст. 299 за жестокое обращение с животными либо будем штурмом брать Дарницкое РОВД!", - написала женщина.

Скриншот поста (facebook.com/littlehearts)

Напомним, в РФ дочь чиновника расчленила котенка топором.

Видео: video.rbc.ua