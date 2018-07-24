С улыбкой на лице: в РФ дочь чиновника расчленила котенка топором (видео 18+)

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16-летняя девочка жестоко убила животное

В России в Алтайском крае 16-летняя школьница Екатерина Штраух жестоко зарубала котенка топором, пока ее сестра снимала процесс на видео. Ужасный інцидент произошел в селе Михайловка. Детали происшествия сообщает 360tv.ru.

Несовершеннолетняя живодера является дочерью главы Михайловского сельсовета Бурлинского района Алтайского края Виктора Штрауха.

Школьница с улыбкой на лице положила животное на пень и разрубила топором, после чего отрезала котенку голову.

"Это Катя-живодерка. Она с улыбкой на лице сейчас будет рубать маленького котенка", - сказала автор видео и сестра девушки.

"Тебе его не жалко? Слышишь, как он мяукает?" – спросила позднее сестра Катерину.

Девушка нанесла первый удар, она не попала, и сделала это еще раз, и продолжала еще. Соответствующее видео было опубликовано на странице Романа Гаклюка в соцсети Facebook.

"Наступило лето и школьники ушли на каникулы. Кто-то уехал в другую страну, кто-то отдыхает в деревне, а вот некая Екатерина Штраух рубит котят, пока её подруга снимает все это на видео", - написал он.

Несовершеннолетним и людям с неустойчивой психикой смотреть не рекомендуется!

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Произошедшее увидела мать живодерки Наталья Штраух. Она попыталась оправдать дочь.

"Котенок был больной, мучался. Она таким образом решила избавить его от страданий. Конечно, на видео снимать не надо было", - цитирует женщину издание Life.

Она утверждает, что дочь на самом деле хотела избавить котенка от страданий, а видео в сеть залил друг Екатерины. Женщина сообщила, что теперь в адрес ее дочери и семьи поступают угрозы.

Отмечается, что школьницы и их родители удалили свои страницы в соцсетях. А отец семьи накануне написал в статусе: "Прошу прощения у всех, мы в шоке".

По информации российских изданий, МВД Алтайского края проводит проверку по факту случившегося. Люди требуют наказания для живодерок, в частности соответствующая петиция появилась на сайте Change.org, которую подписали уже более 10 тысяч человек.

По данным росСМИ, обе участницы жестокого издевательства над беззащитным животным еще не достигли того возраста, чтобы нести ответственность за убийство котенка. В этом случае их родителям грозит штраф.

Ранее сообщалось, что в Киеве протестуют против убийства бездомных животных.

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