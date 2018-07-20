"Не убивай": в Киеве протестуют против убийства бездомных животных (видео)

Активисты призвали наказать живодеров
В центре Киева на Крещатике проводят акцию против убийства бездомных животных. Участники акции требуют наказать живодеров и улучшить систему защиты животных. На странице "UAnimals" в соцсети Facebook опубликовано видео с места событий.
Люди стоят под зданием Киевской городской администрации (КГГА) с плакатами в поддержку животных. На одном из транспарантов написано: "Животные не разговаривают. Будь их голосом".
"Украина против убийства бездомных животных! В эти минуты в Киеве проходит акция "Украина - не живодерня". Жители города собрались, чтобы высказаться против массового убийства животных в местном КП. Одновременно митинги проходят в 20 городах, в том числе: Одессе, Львове, Днепре, Ивано-Франковске, Житомире", - сообщили в сети.
Организаторы и участники акции требуют:
1. Прекратить массовое убийство бездомных животных в украинских городах, в частности, в Николаеве;
2. Положить конец бездействия полиции, судов и органов власти в вопросах защиты животных;
3. Наказать догхантеров Алексея Святогора, Александра Короля и других живодеров.
Одна из участниц обратилась непосредственно к мэру Николаева.
"Ситуация в городе критична, бездомных животных в городе много", - отметила девушка.
После обращения участники выкрикивали: "Николаев, не убивай" и "Украина – гуманная страна".
Также участники собирали подписи под обращением к президенту Украины.
Видео: Митинг (facebook.com/UAnimals.official)
Скриншот поста (facebook.com/UAnimals.official)
Ранее сообщалось, что в николаевском "Центре защиты животных" убили более 100 собак.
Акция за запрет производства меха в Украине (видео: STYLER.rbc.ua)