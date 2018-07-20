"Не убивай": в Киеве протестуют против убийства бездомных животных (видео)

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Активисты призвали наказать живодеров

В центре Киева на Крещатике проводят акцию против убийства бездомных животных. Участники акции требуют наказать живодеров и улучшить систему защиты животных. На странице "UAnimals" в соцсети Facebook опубликовано видео с места событий.

Люди стоят под зданием Киевской городской администрации (КГГА) с плакатами в поддержку животных. На одном из транспарантов написано: "Животные не разговаривают. Будь их голосом".

"Украина против убийства бездомных животных! В эти минуты в Киеве проходит акция "Украина - не живодерня". Жители города собрались, чтобы высказаться против массового убийства животных в местном КП. Одновременно митинги проходят в 20 городах, в том числе: Одессе, Львове, Днепре, Ивано-Франковске, Житомире", - сообщили в сети.

Организаторы и участники акции требуют:

1. Прекратить массовое убийство бездомных животных в украинских городах, в частности, в Николаеве;

2. Положить конец бездействия полиции, судов и органов власти в вопросах защиты животных;

3. Наказать догхантеров Алексея Святогора, Александра Короля и других живодеров.

Одна из участниц обратилась непосредственно к мэру Николаева.

"Ситуация в городе критична, бездомных животных в городе много", - отметила девушка.

После обращения участники выкрикивали: "Николаев, не убивай" и "Украина – гуманная страна".

Также участники собирали подписи под обращением к президенту Украины.

Видео: Митинг (facebook.com/UAnimals.official)

Скриншот поста (facebook.com/UAnimals.official)

Ранее сообщалось, что в николаевском "Центре защиты животных" убили более 100 собак.

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