"Не вбивай": у Києві протестують проти вбивства безпритульних тварин (відео)

Активісти закликали покарати гицелів
У центрі Києва на Хрещатику проводять акцію проти вбивства безпритульних тварин. Учасники акції вимагають покарати живодерів і поліпшити систему захисту тварин. На сторінці "UAnimals" в соцмережі Facebook опубліковано відео з місця подій.
Люди стоять під будівлею Київської міської адміністрації (КМДА) з плакатами на підтримку тварин. На одному з транспарантів написано: "Тварини не розмовляють. Будь їх голосом".
"Україна проти вбивства безпритульних тварин! У ці хвилини в Києві проходить акція "Україна - не шкуродерня". Жителі міста зібралися, щоб висловитися проти масового вбивства тварин у місцевому КП. Одночасно мітинги проходять в 20 містах, в тому числі: Одесі, Львові, Дніпрі, Івано-Франківську, Житомирі", - повідомили в мережі.
Організатори та учасники акції вимагають:
1. Припинити масове вбивство безпритульних тварин в українських містах, зокрема, в Миколаєві;
2. Покласти край бездіяльності поліції, судів і органів влади в питаннях захисту тварин;
3. Покарати догхантерів Олексія Святогора, Олександра Короля та інших живодерів.
Одна з учасниць звернулася безпосередньо до мера Миколаєва.
"Ситуація в місті критична, безпритульних тварин у місті багато", - зазначила дівчина.
Після звернення учасники вигукували: "Миколаїв, не вбивай" і "Україна – гуманна країна".
Також учасники збирали підписи під зверненням до президента України.
Відео: Мітинг (facebook.com/UAnimals.official)
Скріншот поста (facebook.com/UAnimals.official)
Раніше повідомлялося, що у миколаївському "Центрі захисту тварин" вбили більше 100 собак.
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