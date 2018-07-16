"Мерзкие твари": в николаевском "Центре защиты животных" убили более 100 собак (видео)

Собака (фото: pixabay.com)

Зоозащитникам пришлось с боями прорываться на территорию предприятия, чтобы снять преступления на камеру

В Николаеве работники коммунального предприятия "Центр защиты животных" провели эвтаназию более 150 собакам, в том числе - 50 щенкам. Как рассказала депутат местного городского совета Лариса Веселовская, это произошло в ночь на понедельник, 16 июля.

Как видно на видео, опубликованном депутатом, зоозащитники пришли к предприятию, где были убиты животные. На место также приехали представители полиции.

Вначале на територию центра никого не пускали. Но через некоторое время активисты все же зашли внутрь и увидели, что половина вольеров действительно оказались пусты.

Опубліковано Larisa Veselovsksya Понеділок, 16 липня 2018 р.

"Центр защиты животных" в Николаеве (видео: facebook.com/larisaveselovskaya)

Интересно, что директор предприятия Александр Голобродский подтвердил, что собаки были усыплены. Но решение об эвтаназии может принять исключительно главный врач предприятия, который на данный момент находится в отпуске.

Этот инцидент спровоцировал активные дискуссии в социальных сетях.

"Смотришь на пустые клетки и слезы льются. Как мы будем дальше жить с таким черствым сердцем?" - написала Наталия Кваснюк.

Скриншот (facebook.com/larisaveselovskaya)

Некоторые юзеры говорят, что нужно во всех подобных центрах страны установить онлайн-камеры на территори.

"Чтоб эти твари не самовольничали", - написал один пользователь.

Скриншот (facebook.com/larisaveselovskaya)

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Видео: РБК-Украина