В Киеве "на свободе" заметили догхантера Святогора (фото, видео)

Фото: РБК-Украина

Полиция вернула скандального живодера домой

В одном из супермаркетов Киева, в Днепровском районе столицы, был замечен подозреваемый в убийстве многих бездомных животных - догхантер Алексей Святогор, который находится под круглосуточным домашним арестом. Активист Александр Тодорчук опубликовал на своей странице в соцсети Facebook снимки Святогора.

"Святогора с патрулем отправили обратно домой. Составлен протокол", - сообщил позднее Тодорчук.

На видео видно, что Святогор вместе со своей спутницей находятся в столичном супермаркете.

Автор видео обратилась к полицейскому с просьбой немедленно задержать подозреваемого. На что "коп" ответил, что, по его информации, догхантер находится вне дома временно.

"В моей базе и в базе следователя ничего о домашнем аресте не указано. Позвонил следователь Шевченковского отдела полиции и рассказал, что лицо, находящееся под домашним арестом, попросило у него выйти в магазин, и он дал ему разрешение", — рассказал на видео инспектор патрульной полиции.

"Он не скрывается от правосудия, ничего такого нет", — сказал полицейский.

Фото: Святогор в супермаркете (facebook.com/sashatodorchuk)

Активисты, которые заметили подозреваемого, не понимают, почему следователь дал такое разрешение, если суд посадил догхантера на строгий домашний арест.

Видео: Святогор в супермаркете (facebook.com/UAnimals.official)

Скриншот поста (facebook.com/sashatodorchuk)

Напомним, суд продлил домашний арест догхантеру Святогору до 7 августа.

В Киеве активисты требовали наказать догхантера Алексея Святогора (видео: STYLER.rbc.ua)