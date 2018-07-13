У Києві "на волі" помітили догхантера Святогора (фото, відео)

Фото: РБК-Україна

Поліція повернула скандального живодера додому

В одному з супермаркетів Києва, в Дніпровському районі столиці, був помічений підозрюваний у вбивстві багатьох бездомних тварин - догхантер Олексій Святогор, який знаходиться під цілодобовим домашнім арештом. Активіст Олександр Тодорчук опублікував на своїй сторінці в соцмережі Facebook знімки Святогора.

"Святогора з патрулем відправили назад додому. Складено протокол", - повідомив пізніше Тодорчук.

На відео видно, що Святогор разом зі своєю супутницею знаходяться в столичному супермаркеті.

Автор відео звернулася до поліцейського з проханням негайно затримати підозрюваного. На що "коп" відповів, що, за його інформацією, догхантер знаходиться поза домом тимчасово.

"У моїй базі і в базі слідчого нічого про домашній арешт не вказано. Подзвонив слідчий Шевченківського відділу поліції і розповів, що особа, яка знаходиться під домашнім арештом, попросила у нього вийти в магазин, і він дав йому дозвіл", - розповів на відео інспектор патрульної поліції.

"Він не ховається від правосуддя, нічого такого немає", - сказав поліцейський.

Фото: Святогор в супермаркеті (facebook.com/sashatodorchuk)

Активісти, які помітили підозрюваного, не розуміють, чому слідчий дав такий дозвіл, якщо суд посадив догхантера на суворий домашній арешт.

Відео: Святогор в супермаркеті (facebook.com/UAnimals.official)

Скріншот поста (facebook.com/sashatodorchuk)

Нагадаємо, суд продовжив домашній арешт догхантеру Святогору до 7 серпня.

У Києві активісти вимагали покарати догхантерів Олексія Святогора (відео: STYLER.rbc.ua)