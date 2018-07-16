"Мерзенні тварюки": у миколаївському "Центрі захисту тварин" вбили більше 100 собак (відео)

Собака (фото: pixabay.com)

Зоозахисникам довелося з боями прориватися на територію підприємства, щоб зняти злочини на камеру

У Миколаєві працівники комунального підприємства "Центр захисту тварин" провели евтаназію понад 150 псам, в тому числі - 50 цуценятам. Як розповіла депутат місцевої міської ради Лариса Веселовська, це сталося в ніч на понеділок, 16 липня.

Як видно на відео, опублікованому депутатом, зоозахисники прийшли до підприємства, де були вбиті тварини. На місце також приїхали представники поліції.

Спочатку на територію центру нікого не пускали. Але через деякий час активісти все ж зайшли всередину і побачили, що половина вольєрів дійсно виявилися порожні.

Опубліковано Larisa Veselovsksya Понеділок, 16 липня 2018 р.

"Центр захисту тварин" у Миколаєві (відео: facebook.com/larisaveselovskaya)

Цікаво, що директор підприємства Олександр Голобродський підтвердив, що собаки були приспані. Але рішення про евтаназію може прийняти виключно головний лікар підприємства, який на даний момент перебуває у відпустці.

Цей інцидент спровокував активні дискусії в соціальних мережах.

"Дивишся на порожні клітки і сльози ллються. Як ми будемо далі жити з таким черствим серцем?" - написала Наталія Кваснюк.

Скріншот (facebook.com/larisaveselovskaya)

Деякі юзери кажуть, що потрібно у всіх подібних центрах країни встановити онлайн-камери на території.

"Щоб ці тварюки не самовольнічали", - написав один користувач.

Скріншот (facebook.com/larisaveselovskaya)

Раніше Styler писав про те, що в Києві "на волі" помітили доґхантера Святогора.

Відео: РБК-Україна