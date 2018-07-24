З посмішкою на обличчі: у РФ дочка чиновника розчленувала кошеня сокирою (відео 18+)

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16-річна дівчинка жорстоко вбила тварину

У Росії в Алтайському краї 16-річна школярка Катерина Штраух жорстоко зарубала кошеня сокирою, поки її сестра знімала процес на відео. Жахливий інцидент стався в селі Михайлівка. Деталі події повідомляє 360tv.ru.

Неповнолітня шкуродерка є дочкою голови Михайлівської сільради Бурлинского району Алтайського краю Віктора Штрауха.

Школярка з посмішкою на обличчі поклала тварину на пеньок і розрубала сокирою, після чого відрізала кошеняті голову.

"Це Катя-живодерка. Вона з посмішкою на обличчі зараз буде рубати маленького кошеня", - сказала автор відео і сестра дівчини.

"Тобі його не шкода? Чуєш, як він нявкає?" – запитала пізніше сестра Катерину.

Дівчина завдала першого удару, вона не влучила, і зробила це ще раз, і продовжувала ще. Відповідне відео було опубліковано на сторінці Романа Гаклюка у соцмережі Facebook.

"Настало літо і школярі пішли на канікули. Хтось поїхав в іншу країну, хтось відпочиває в селі, а ось якась Катерина Штраух рубає кошенят, поки її подруга знімає все це на відео", - написав він.

Неповнолітнім та особам з нестійкою психікою дивитися не рекомендується!

Відео: Жорстокі дочки чиновника (facebook.com/100023783827113)

Подію побачила мати живоїдки Наталія Штраух. Вона спробувала виправдати дочку.

"Кошеня було хворе, мучилося. Вона таким чином вирішила позбавити його від страждань. Звичайно, на відео знімати не треба було", - цитує жінку видання Life.

Вона стверджує, що дочка насправді хотіла позбавити кошеня від страждань, а відео в мережу залив друг Катерини. Жінка повідомила, що тепер в адресу її дочки і сім'ї надходять погрози.

Зазначається, що школярки і їх батьки видалили свої сторінки в соцмережах. А батько родини напередодні написав в статусі: "Прошу вибачення у всіх, ми в шоці".

За інформацією російських видань, МВС Алтайського краю проводить перевірку за фактом події. Люди вимагають покарання для живодерок, зокрема відповідна петиція з'явилася на сайті Change.org, яку підписали понад 10 тисяч людей.

За даними росЗМІ, обидві учасниці жорстокого знущання над беззахисною твариною ще не досягли того віку, щоб нести відповідальність за вбивство кошеняти. У цьому випадку їх батькам загрожує штраф.

Раніше повідомлялося, що у Києві протестують проти вбивства бездомних тварин.

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