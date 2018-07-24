У Києві сусіди довели до смерті собаку, яку їм залишили на перетримку

Ілюстративне фото (pixabay)

За перетримування господиня заплатила гроші і залишила корм

У столиці пара довела до смерті йоркширського тер'єра, якого їм залишила сусідка на перетримку. Про це повідомила подруга постраждалої жінки Юлія Петренко на своїй сторінці в Facebook.

Вона розповіла, що її подруга Ася попросила доглянути за йоркширським тер'єром Віскасом своїх сусідів – Ярослава Куликівського та його дружину Євгенію Махлину. Собаку Ася їм залишила на 9 днів. На цей період жінка дала корм, необхідні речі, пелюшки і заплатила їм 2000 гривень.

Коли Ася повернулася з відпустки, сусіди принесли їй труп собаки в поліетиленовому пакеті і сказали, що Віскас помер вранці.

"Шок! Сусіди-"друзі", яких за гроші попросили залишитися з мініатюрним добрим йориком кілька днів, на час від'їзду Асі Ісаєвої з донькою. Повернули труп собаки в поліетиленовому пакеті із сторонніми тілами в шлунку та у прямій кишки, вивернутою шиєю, опаришами і личинками мух в ротику", - написала Юлія Петренко.

Вона повідомила, що господиня собаки вирушила в найближчу ветеринарну клініку, де медики підтвердили, що собака загинула кілька днів тому і повідомили, що в шлунку у йоркширського тер'єра були виявлені тирса, яку мабуть, він гриз від голоду.

"Залишивши дорогі корми, в шлуночку малюка були лише тирса, а в кишечнику сформувався кал з цієї самої тирси, яку, мабуть, від голоду їла тварина (умови утримання були обумовлені). Вивернута шия, виснаження. Боляче уявити, що перед смертю відчувала ця дитина, страшно уявити біль і жах сім'ї", - написала Петренко.

Скріншоти фото (facebook.com/littlehearts)

Вона повідомила, що на даний момент написано заяву в поліцію, але справу в реєстр відмовляються вносити, так як це тварина.

"На даний момент написано заяву в поліцію. Чиновники відмовляються вносити справа в реєстр, пропонують: "налякати; по вухах надавати; це ж собака; завтра начальник буде вирішувати". Це що за пипець, панове? Чекаємо відкриття кримінального провадження за ст. 299 за жорстоке поводження з тваринами або будемо брати штурмом Дарницьке РВВС!", - написала жінка.

Скріншот поста (facebook.com/littlehearts)

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Відео: video.rbc.ua