Забили лопатой: в Харькове зверски убили животных из приюта

Иллюстративное фото (pixabay)

Некоторым животным выпустили кишки

В Харькове неизвестные ворвались в мини-приют для животных и забили до смерти девять котов. Об этом написала основательница приюта Елена Тарасова на своей странице в социальной сети Facebook.

Неизвестные ворвались в мини-приют "Теремок" ночью 15 июля. Они убили животных и разгромили дом. Последствия нападения волонтеры обнаружили уже утром. По всему дому были разбросаны вещи, а также трупы кошек и котят.

"Я даже не знаю, как это назвать. Были не просто убиты, а забиты 9 животных — 2 взрослых кошек и 7 котят", — написала Елена Тарасова.

На место происшествия была вызвана полиция, а потом и следственно-оперативная группа. Полицейские обнаружили штыковую лопату, которой предположительно убивали животных. Вещественные доказательства были изъяты.

Осторожно! 18+

Фото: facebook.com/Елена Тарасова

Основательница приюта предполагает, что зверство учинили местные подростки, которых она неоднократно видела рядом с приютом.

"Это не недовольные соседи. Это детки так развлекаются. Трое подростков несколько раз уже проникали на территорию, искали железо, их сосед гонял. Они огрызались, но уходили. Я почти все свободное время находилась там, даже ночью, но в моем присутствии они не появлялись", - сообщила Тарасова.

Она рассказала, что подростки заходили во двор, когда ее там не было и даже гладили котят. Кроме того, основательница приюта отметила, что зимой был похожий случай. Тогда неизвестные избили до полусмерти собаку и двух щенков. Собаку волонтеры смогли спасти, а вот щенки убежали и отыскать их не смогли.

Осторжно! 18+

Фото: facebook.com/Елена Тарасова

На данный момент сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия и разыскивают лиц, причастных к этим зверствам. По данному факту открыто уголовное производство по части 1, ст. 299 УКУ (Издевательство над животными). Тех, кто совершил данное преступление ожидает штраф до 50 необлагаемых минимумов или арест сроком до 6 месяцев.

Скриншот фото (facebook.com/Елена Тарасова)

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Видео: STYLER.rbc.ua