Забили лопатою: у Харкові жорстоко вбили тварин з притулку

Ілюстративне фото (pixabay)

Деяким тваринам випустили кишки

У Харкові невідомі увірвалися в міні-притулок для тварин і забили до смерті дев'ять котів. Про це написала засновниця притулку Олена Тарасова на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Невідомі увірвалися в міні-притулок "Теремок" вночі 15 липня. Вони вбили тварин і розгромили будинок. Наслідки нападу волонтери виявили вже вранці. По всьому будинку були розкидані речі, а також трупи котів і кошенят.

"Я навіть не знаю, як це назвати. Були не просто вбиті, а забиті 9 тварин — 2 дорослих кішок і 7 кошенят", — написала Олена Тарасова.

На місце події була викликана поліція, а потім і слідчо-оперативна група. Поліцейські виявили штикову лопату, якою імовірно вбивали тварин. Речові докази були вилучені.

Обережно! 18+

Фото: facebook.com/Олена Тарасова

Засновниця притулку передбачає, що звірства чинили місцеві підлітки, яких вона неодноразово бачила поруч з притулком.

"Це не невдоволені сусіди. Це дітки так розважаються. Троє підлітків вже кілька разів проникали на територію, шукали залізо, їх сусід ганяв. Вони огризалися, але йшли. Я майже весь вільний час перебувала там, навіть вночі, але в моїй присутності вони не з'являлися", - повідомила Тарасова.

Вона розповіла, що підлітки заходили у двір, коли її там не було і навіть гладили кошенят. Крім того, засновниця притулку зазначила, що взимку був схожий випадок. Тоді невідомі побили до напівсмерті собаку і двох цуценят. Собаку волонтери змогли врятувати, а от цуценята втекли і відшукати їх не змогли.

Осторжно! 18+

Фото: facebook.com/Олена Тарасова

На даний момент співробітники поліції встановлюють всі обставини події і розшукують осіб, причетних до цих звірств. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 1, ст. 299 ККУ (Знущання над тваринами). Тих, хто скоїв даний злочин чекає штраф до 50 неоподатковуваних мінімумів або арешт строком до 6 місяців.

Скріншот фото (facebook.com/Елена Тарасова)

Нагадаємо, ми нещодавно писали про те, як у Києві масово труять качок.

Відео: STYLER.rbc.ua