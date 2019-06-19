У Харкові вода річки стала помаранчевою: жителі міста б'ють на сполох (відео)

Харків'яни обурені тим, що річку Уди так сильно забруднюють
Брудна річка в Харкові розбурхала мережу. Користувачі мережі стверджують, що в річку Уди потрапляє дуже багато відходів коксового заводу, який розташований в південно-західній частині міста. Про це йдеться на сторінці групи "ХС Харків" в Facebook.
Мешканці Харкова вважають, що в річку у великих кількостях зливаються отруєні стоки від гасіння коксових печей прямо з-під огорожі місцевого коксового заводу. Це відбувається через виведені за огорожу зливні труби по проритим канавам.
Брудна річка в Харкові розбурхала мережу (відео: facebook.com/h.saltovka)
Ось, що пишуть в мережі з цього приводу:
Скріншот з Facebook
Скріншот з Facebook
Скріншот з Facebook
Нагадаємо, що Крим на порозі страшної екологічної катастрофи. Жителі Армянська, який постраждав через викид на місцевому хімічному заводі "Кримський титан" в 2018 році, знову скаржаться на погіршення самопочуття.
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