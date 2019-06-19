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У Харкові вода річки стала помаранчевою: жителі міста б'ють на сполох (відео)

STYLERЖиття    19.06.2019 - 22:47
У Харкові вода річки стала помаранчевою: жителі міста б'ють на сполох (відео)
Брудна річка в Харкові розбурхала мережу (ілюстративне фото: David McNew/Getty Images)

Харків'яни обурені тим, що річку Уди так сильно забруднюють

Брудна річка в Харкові розбурхала мережу. Користувачі мережі стверджують, що в річку Уди потрапляє дуже багато відходів коксового заводу, який розташований в південно-західній частині міста. Про це йдеться на сторінці групи "ХС Харків" в Facebook.

Мешканці Харкова вважають, що в річку у великих кількостях зливаються отруєні стоки від гасіння коксових печей прямо з-під огорожі місцевого коксового заводу. Це відбувається через виведені за огорожу зливні труби по проритим канавам.

Брудна річка в Харкові розбурхала мережу (відео: facebook.com/h.saltovka)

Ось, що пишуть в мережі з цього приводу:

  • На виході з Сум така ж печаль;
  • Не ту країну назвали Гондурасом!!!

У Харкові вода річки стала помаранчевою: жителі міста б'ють на сполох (відео)

Скріншот з Facebook

  • Скоріше це не від коксохіму, а приватний завод біля річки (вулиця Конотопська), те, що біля нього сморід стоїть і сміття не вивозиться і перетворили пляжі в смітник, ось це правда;
  • І хімію вони зливають у річку!!! Трубу проклали від заводу прямо в річку!!! Все абсолютно зливають через неї!!!! Ми живемо поруч... Дітей виводити на водойму страшно;

У Харкові вода річки стала помаранчевою: жителі міста б'ють на сполох (відео)

Скріншот з Facebook

  • Похмуро;
  • Так ії вже років двадцять на моїй пам'яті хана. Вона навіть взимку не замерзає;
  • Кошмар... по-моєму, в останні пару місяців-місяць коксохім активізувався. Викиди у повітря пару тижнів тому були такі сильні, що вікно в районі заводу Шевченка було неможливо відкрити.

У Харкові вода річки стала помаранчевою: жителі міста б'ють на сполох (відео)

Скріншот з Facebook

Нагадаємо, що Крим на порозі страшної екологічної катастрофи. Жителі Армянська, який постраждав через викид на місцевому хімічному заводі "Кримський титан" в 2018 році, знову скаржаться на погіршення самопочуття.

Раніше повідомлялося про те, що в Києві зафіксовано високий рівень забруднення повітря.

 

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