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В Харькове вода реки стала оранжевой: жители города бьют тревогу (видео)

STYLERЖизнь    19.06.2019 - 22:47
В Харькове вода реки стала оранжевой: жители города бьют тревогу (видео)
Грязная река в Харькове взбудоражила сеть (иллюстративное фото: David McNew/Getty Images)

Харьковчане возмущены тем, что реку Уды так сильно загрязняют

Грязная река в Харькове взбудоражила сеть. Пользователи сети утверждают, что в реку Уды попадает очень много отходов коксового завода, который расположен в юго-западной части города. Об этом говорится на страницы группы "ХС Харьков" в Facebook.

Жители Харькова считают, что в реку в больших количествах сливаются отравленные стоки от гашения коксовых печей прямо из-под ограды местного коксового завода. Это происходит через выведенные за ограду сливные трубы по прорытым канавам.

Грязная река в Харькове взбудоражила сеть  (видео: facebook.com/h.saltovka)

Вот, что пишут в сети по этому поводу:

  • На выходе из Сум такая же печаль;
  • Не ту страну назвали Гондурасом!!!

В Харькове вода реки стала оранжевой: жители города бьют тревогу (видео)

Скриншот с Facebook

  • Скорее это не от коксохима, а частный завод возле речки (улица Конотопская), то, что возле него вонь стоит и мусор не вывозится и превратили пляжи в свалку, вот это правда;
  • И химию они сливают в речку!!! Трубу проложили от завода прямо в реку!!! Все абсолютно сливают через нее!!!! Мы рядом живем... Детей выводить на водоем страшно;

В Харькове вода реки стала оранжевой: жители города бьют тревогу (видео)

Скриншот с Facebook

  • Мрачно;
  • Так ей уже лет двадцать на моей памяти хана. Она даже зимой не замерзает;
  • Кошмар... по-моему, в последние пару месяцев-месяц коксохим активизировался. Выбросы в воздух пару недель назад были такие сильные, что окно в районе завода Шевченко было невозможно открыть.

В Харькове вода реки стала оранжевой: жители города бьют тревогу (видео)

Скриншот с Facebook

Напомним, что Крым на пороге жуткой экологической катастрофы. Жители Армянска, который пострадал из-за выброса на местном химическом заводе "Крымский титан" в 2018 году, вновь жалуются на ухудшение самочувствия.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве зафиксирован высокий уровень загрязнения воздуха.

 

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