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У Харкові жінка вбила дитину, а потім себе: поліція шокувала причинами

Харків, Середа 15 липня 2020 09:34
У Харкові жінка вбила дитину, а потім себе: поліція шокувала причинами
Вбивство дитини і самогубство в Харкові (колаж: РБК-Україна)

У Харкові в нікому не примітній родині сталася подвійна трагедія - вбивство 10-річної дитини і самогубство

У Харкові знайшли мертвими жінку і її 10-річного сина. Вони проживали в приватному будинку, де і виявили їхні тіла. У матері були порізані вени, у хлопчика – ознаки задушення.

Правоохоронці припускають, що 37-річна жінка вбила спочатку дитину, а потім і себе. У поліції кажуть, що у всьому винний відчай прострочених банківських кредитів. Про подробиці трагедії йдеться в сюжеті ТСН.

Жінка була у ванній, де її й знайшли родичі, що повернулися додому. Хлопчик - у сусідній кімнаті, теж без ознак життя.

Перед тим, як зважитися на страшний крок, жінка залишила записку. В ній вона просила нікого не звинувачувати в тому, що трапилося і пробачення у рідних.

Жінка в приватному будинку жила з братами і матір'ю. Вона виховувала двох синів, чоловіка не було. Заробляла на життя шиттям. А у поліції кажуть, що до вбивства і суїциду її міг довести відчай. В банках вона набрала кредитів, з якими не могла впоратися.

Психічних розладів у загиблої не було. Сім'я вважалася благополучною, а сусіди відгукуються про загиблу, як про турботливу матір. Старший Микита – який загинув – любив поганяти на велосипеді й добре вчився.

Сусіди додають, що сім'я жила відлюдькувато. Про які-небудь у них проблеми ніхто не знав, але чули про борги. Молодший син залишився сиротою, у момент трагедії вдома його не було.

Вбивство дитини й самогубство у Харкові (відео: YouTube/ТСН)

Раніше ми писали, що у справі про вбивство дівчинки у Харкові з'явився новий підозрюваний.

Також повідомлялося, що з'явилося фото родини, яку вбив в ДТП п'яний водій під Києвом.

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