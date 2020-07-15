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В Харькове женщина убила ребенка, а затем себя: полиция шокировала причинами

Харьков, Среда 15 июля 2020 09:40
В Харькове женщина убила ребенка, а затем себя: полиция шокировала причинами
Убийство ребенка и самоубийство в Харькове (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

В Харькове в никому не приметной семье произошла двойная трагедия - убийство 10-летнего ребенка и самоубийство

В Харькове нашли мертвыми женщину и ее 10-летнего сына. Они проживали в частном доме, где и выявили их тела. У матери были вскрыты вены, у мальчика – признаки удушения.

Правоохранители предполагают, что 37-летняя женщина убила сначала ребенка, а затем и себя. В полиции говорят, что во всем виновато отчаяние из-за просроченных банковских кредитов. Про подробности трагедии говорится в сюжете ТСН.

Женщина была в ванной, где ее и нашли родственники, что вернулись домой. Мальчик - в соседней комнате, тоже без признаков жизни.

Перед тем, как решиться на страшный шаг, женщина оставила записку. В ней она просила никого не обвинять в случившемся и прощения у родных.

Женщина в частном доме жила с братьями и матерью. Она воспитывала двоих сыновей, мужа не было. Зарабатывала на жизнь она шитьем. А в полиции говорят, что до убийства и суицида ее могло довести отчаяние. В банках она набрала кредитов, с которыми не могла справиться.

Психических расстройств у погибшей не было. Семья считалась благополучной, а соседи отзываются про погибшую, как о заботливой матери. Старший Никита – который погиб – любил погонять на велосипеде и хорошо учился.

Соседи добавляют, что семья жила нелюдимо. Про какие-либо у них проблемы никто не знал, но слышали про долги. Младший сын остался сиротой, в момент трагедии дома его не было.

Убийство ребенка и самоубийство в Харькове (видео: YouTube/ТСН)

Ранее мы писали, что в деле об убийстве девочки в Харькове появился новый подозреваемый.

Также сообщалось, что появилось фото семьи, которую убил в ДТП пьяный водитель под Киевом.

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