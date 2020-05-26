Убийство девочки в Харькове: в деле появился новый подозреваемый

В деле об убийстве Кристины Пьяновой новый поворот (фото: pixabay.com)

Брат матери Кристины Пьяновой мог к ней домогаться

Под Харьковом произошло страшное убийство 11-летней Кристины Пьяновой. Ее мать Татьяну задержали обнаженную на дороге с пакетом, в котором была голова дочери. Но сейчас выяснилось, что в деле может быть еще один подозреваемый - это брат матери Татьяны, который является покойной девочке дядей. О домогательствах со стороны родственника рассказал отец погибшей. Отмечается, что мужчина злоупотреблял алкоголем и позволял себе пошлые высказывания в адрес школьницы.

Об этом в эфире программы "Говорит Украина" рассказал отец девочки Виталий Пономарев.

"Татьяна мне сказала, что он домогался к ребенку, когда она была на работе. Хотя и дочка говорила, что Антон был полупьяный и предлагал ей, интимные вопросы задавал: "Давай, Кристинка, покажись, разденься. Ты что, стесняешься передо мной?" – вспоминает родной отец девочки.

Соседи тоже говорят, что дядя девочки в пьяном состоянии позволял себе много, но проверка на полиграфе показала, что он говорит правду и о смерти племянницы узнал тем злополучным утром.

"Антон прошел полиграф, вел себя спокойно и в деталях рассказывал о произошедшем. Касаемо развращения: Антон не помнит подобных фактов. Такие вопросы ему задавались, и реакции, которые бы говорили о том, что он скрывает информацию, не выявлены. Но исключать то, что в состоянии алкогольного опьянения подобные моменты были, мы не можем", – сказал эксперт-полиграфолог.

Убийство Кристины Пьяновой (видео: YouTube)

Как мы ранее писали, Кристине Пьяновой нанесли смертельные удары разными ножами.

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Автор: Мария Соловей