У Харкові мешканці впіймали чоловіка, який показував дітям геніталії

Колаж РБК-Україна

З'ясувалося, що чоловік причетний до інших інцидентів з дітьми

У Харкові місцеві жителі виявили біля школи чоловіка, який чіплявся до дітей і показував їм свої геніталії. Про це повідомила користувач LK Alesya на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Дівчина розповіла, що біля території харківської школи №78 до неї пристав чоловік з непристойною пропозицією. Пізніше вона побачила, що цей же чоловік пристає до двох дітей.

Вона негайно повідомила про інцидент директору школи і на місце події викликали патрульну поліцію. Однак спільними зусиллями чоловіка вдалося затримати ще до приїзду поліцейських.

"Виявляється, за 7 хвилин він вже встиг пристати до інших дітей, його впізнала дівчинка, до якої він пристав з непристойностями, коли вона гуляла на території школи 91 (це п'ятикласниця). Потім з'ясувалося, що він показував геніталії 11-класниці. Також його впізнали технічки школи, які бачили, як він біля кіосків (адреси не знаю) хвалився своїми геніталіями, розмірами. На даний момент виявлено кілька випадків", - розповіла LK Alesya.

Вона повідомила, що в школі чекають психологів та батьків дітей, до яких чоловік встиг пристати.

Скріншот фото (facebook.com/olesya.kl)

Крім того, викликали дівчинку та її батьків, яку нещодавно невідомий затягнув у квартиру на Танкопії, так як чоловік може бути причетний і до цього випадку.

Також дівчина повідомила дані чоловіка і попросила жителів Харкова не залишатися байдужими, якщо вони бачать подібну ситуацію.

"Гробовский Анатолій, 1964 року народження. Проживає десь на Ландау, недалеко від шкіл. Де конкретно вже з'ясовують, так як він не відповів на це питання: "Я можу показати, я не пам'ятаю квартиру". Шановні харків'яни. Якщо ви бачите, що невідомий пристає до чужих дітей, будь ласка, не проходьте мимо", - написала харків'янка.

Скріншот поста (facebook.com/olesya.kl)

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