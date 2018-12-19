В Харькове жители поймали мужчину, который показывал детям гениталии

Коллаж РБК-Украина

Выяснилось, что мужчина причастен к другим инцидентам с детьми

В Харькове местные жители обнаружили возле школы мужчину, который приставал к детям и показывал им свои гениталии. Об этом сообщила пользователь LK Alesya на своей странице в социальной сети Facebook.

Девушка рассказала, что возле территории харьковской школы №78 к ней пристал мужчина с непристойным предложением. Позже она увидела, что этот же мужчина пристает к двум детям.

Она немедленно сообщила об инциденте директору школу и на место происшествия вызвали патрульную полицию. Однако общими усилиями мужчину удалось задержать еще до приезда полицейских.

"Оказывается, за 7 минут он уже успел пристать к другим детям, его узнала девочка, к которой он пристал с непристойностями, когда она гуляла на территории школы 91 (это пятиклассница). Потом выяснилось, что он показывал гениталии 11-класснице. Также его узнали технички школы, которые видели, как он возле киосков (адреса не знаю) хвастался своими гениталиями, размерами. На данный момент выявлено несколько случаев", - рассказала LK Alesya.

Она сообщила, что в школе ожидают психологов и родителей детей, к которым мужчина успел пристать.

Скриншот фото (facebook.com/olesya.kl)

Кроме того, вызвали девочку и ее родителей, которую недавно неизвестный затянул в квартиру на Танкопии, так как мужчина может быть причастен и к этому случаю.

Также девушка сообщила данные мужчины и попросила жителей Харькова не оставаться равнодушными, если они видят подобную ситуацию.

"Гробовский Анатолий, 1964 года рождения. Проживает где-то на Ландау, недалеко от школ. Где конкретно уже выясняют, так как он не ответил на этот вопрос: "Я могу показать, я не помню квартиру". Уважаемые харьковчане. Если вы видите, что неизвестный пристает к чужим детям, пожалуйста не проходите мимо", - написала харьковчанка.

Скриншот поста (facebook.com/olesya.kl)

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