ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

В Харькове жители поймали мужчину, который показывал детям гениталии

STYLERЖизнь    19.12.2018 - 19:51
В Харькове жители поймали мужчину, который показывал детям гениталии
Коллаж РБК-Украина

Выяснилось, что мужчина причастен к другим инцидентам с детьми

В Харькове местные жители обнаружили возле школы мужчину, который приставал к детям и показывал им свои гениталии. Об этом сообщила пользователь LK Alesya на своей странице в социальной сети Facebook.

Девушка рассказала, что возле территории харьковской школы №78 к ней пристал мужчина с непристойным предложением. Позже она увидела, что этот же мужчина пристает к двум детям.

Она немедленно сообщила об инциденте директору школу и на место происшествия вызвали патрульную полицию. Однако общими усилиями мужчину удалось задержать еще до приезда полицейских.

"Оказывается, за 7 минут он уже успел пристать к другим детям, его узнала девочка, к которой он пристал с непристойностями, когда она гуляла на территории школы 91 (это пятиклассница). Потом выяснилось, что он показывал гениталии 11-класснице. Также его узнали технички школы, которые видели, как он возле киосков (адреса не знаю) хвастался своими гениталиями, размерами. На данный момент выявлено несколько случаев", - рассказала LK Alesya.

Она сообщила, что в школе ожидают психологов и родителей детей, к которым мужчина успел пристать.

 

Скриншот фото (facebook.com/olesya.kl)

Кроме того, вызвали девочку и ее родителей, которую недавно неизвестный затянул в квартиру на Танкопии, так как мужчина может быть причастен и к этому случаю.

Также девушка сообщила данные мужчины и попросила жителей Харькова не оставаться равнодушными, если они видят подобную ситуацию.

"Гробовский Анатолий, 1964 года рождения. Проживает где-то на Ландау, недалеко от школ. Где конкретно уже выясняют, так как он не ответил на этот вопрос: "Я могу показать, я не помню квартиру". Уважаемые харьковчане. Если вы видите, что неизвестный пристает к чужим детям, пожалуйста не проходите мимо", - написала харьковчанка.

В Харькове жители поймали мужчину, который показывал детям гениталии

Скриншот поста (facebook.com/olesya.kl)

Напомним, ранее мы писали о том, что история с киевским "педофилом" получила неожиданное продолжение.

А также сообщали о том, что отец-насильник из Запорожья стал героем ТВ-шоу.

"Закину в печку и ты сгоришь": отец-насильник из Запорожья стал героем ТВ-шоу Берегите своих детей: в Киеве учительница спасла девочку от педофила (фото) 
Новости Украины Харьковпедофилизвращенец
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь