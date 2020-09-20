Під Харковом підліток по-звірячому вбив чоловіка: друзі спостерігали за розправою

У п'ятницю, 18 вересня, у селищі Слобожанське Харківської області, близько 22:00 сталося жорстоке вбивство. 17-річний підліток побив 32-річного чоловіка, а потім його втопив дерев'яною палицею на очі своїх друзів.

Інцидент стався біля ставка. За вчиненням злочину спостерігали 16-річний житель села Козацьке і 19-річний житель села Антонівка Харківської області. Про це повідомляє поліція Харківської області.

Тіло чоловіка було виявлено на наступний день, 19 вересня, о 12:55 на березі водойми в селищі Слобожанське. Поліція затримала підозрюваного. Також у нього вдома правоохоронці знайшли речові докази.

Вбивство в Харківській області (фото: hk.npu.gov.ua)

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) і ч. 1 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Неповнолітньому вбивці загрожує до 15 років тюремного ув'язнення.

Нагадаємо, в Києві розкрили жорстоке вбивство активіста Олександра Карасьова з ДЦП. Він нещодавно приїхав до столиці з Дніпра. Вбивство скоїли ввечері 17 вересня. Спочатку правоохоронці не називали імена злочинців, але потім з'ясувалося, що один з них був знайомий з жертвою.

Чоловіки хотіли просто пограбувати активіста, і підсипати йому снодійного, але потім щось пішло не так, і в підсумку 33-річному чоловікові завдали множинні колото-різані поранення. Після цього тіло викинули в лісосмугу біля водойми Святошинського району.

Раніше під Дніпром чоловік жорстоко зарізав 71-річну пенсіонерку. Він забрав її телефон і речі, а після цього переодягнувся в її одяг і пішов на вулицю.