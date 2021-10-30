Хелловін 2021: що категорично не можна робити 31 жовтня

Хелловін відзначається щорічно з 31 жовтня на 1 листопада. У багатьох країнах Європи його називають Днем Всіх Святих. Люди прикрашають своє житло гарбузами та різними прикрасами в стилі свята, а діти переодягаються в костюми та випрошують частування.

Свято Хеллоуїн почали відзначати понад 2 тисячі років тому в кельтських племенах – на території сучасної Англії, Шотландії, Ірландії та Північної Франції. Вважається, що саме в цю ніч душі померлих виходять в реальний світ і перевтілюються.

Що категорично не можна робити на Хеллоуїн

Не можна пускати в будинок чорного кота - вважається, що в таку ніч у тварині може бути злий дух.

Не можна залишати котів в будинку на ніч.

Не варто залишати у дворі на ніч білизну сушиться - після заходу сонця в нього може вселитися злий дух. Якщо забули зняти - просто ще раз виперіть.

Не можна на ніч залишати відкритими двері або вікна – злі духи можуть потрапити до вас в будинок.

Не можна відмовляти тим, хто просить у вас допомоги. Під виглядом цієї людини може ховатися хто завгодно.

Після заходу сонця не можна обертатися, якщо відчуваєте, що хтось йде по п'ятах за вами.

Не можна відмовляти в солодощах дітям, які стукають у ваші двері

Що потрібно зробити на Хеллоуїн

Приготувати святковий костюм і добре повеселитися з друзями. Можна влаштувати вечірку і не забудьте залишити чарку алкоголю для того, щоб задобрити духів.

Можна грати в азартні ігри

Можна робити непристойні пропозиції - знайомим або незнайомим людям

Можна ходити в гості до друзів або сусідів

Можна гадати, викликати духів і проводити різні ритуали

Можна дивитися фільми жахів, танцювати та палити свічки

Можна вирізати з гарбуза світильник Джека