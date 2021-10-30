Хелловін 2021: що категорично не можна робити 31 жовтня

Хелловін відзначається щорічно в багатьох країнах світу. Цього року в Україні це свято стане особливим, оскільки збігається з переведенням годин на зимовий час. А це означає, що цей день стане на одну годину більше.
Що таке Хеллоуїн і що категорично не можна робити напередодні цього свята – читайте в матеріалі нижче.
Хелловін відзначається щорічно з 31 жовтня на 1 листопада. У багатьох країнах Європи його називають Днем Всіх Святих. Люди прикрашають своє житло гарбузами та різними прикрасами в стилі свята, а діти переодягаються в костюми та випрошують частування.
Свято Хеллоуїн почали відзначати понад 2 тисячі років тому в кельтських племенах – на території сучасної Англії, Шотландії, Ірландії та Північної Франції. Вважається, що саме в цю ніч душі померлих виходять в реальний світ і перевтілюються.
Приготувати святковий костюм і добре повеселитися з друзями. Можна влаштувати вечірку і не забудьте залишити чарку алкоголю для того, щоб задобрити духів.
Можна грати в азартні ігри
Можна робити непристойні пропозиції - знайомим або незнайомим людям
Можна ходити в гості до друзів або сусідів
Можна гадати, викликати духів і проводити різні ритуали
Можна дивитися фільми жахів, танцювати та палити свічки
Можна вирізати з гарбуза світильник Джека
Нагадаємо, раніше ми писали про те, навіщо на Хелловін вирізають з гарбуза світильник.
А також ми розповідали, як зробити яскравий образ на Хелловін.