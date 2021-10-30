Хэллоуин 2021: что категорически нельзя делать 31 октября

Хэллоуин отмечается ежегодно с 31 октября на 1 ноября. Во многих странах Европы его называют Днем всех святых. Люди украшают свое жилище тыквами и различными украшениями в стиле праздника, а дети переодеваются в костюмы и выпрашивают угощения.

Праздник Хэллоуин начали отмечать более 2 тысяч лет назад в кельтских племенах – на территории современной Англии, Шотландии, Ирландии и северной Франции. Считается, что именно в эту ночь души умерших выходят в реальный мир и перевоплощаются.

Что категорически нельзя делать на Хэллоуин

Нельзя пускать в дом черного кота – считается, что в такую ночь в животном может быть злой дух.

Нельзя оставлять котов в доме на ночь.

Не стоит оставлять во дворе на ночь белье сушится – после захода солнца в него может вселиться злой дух. Если забыли снять – просто еще раз постирайте.

Нельзя на ночь оставлять открытыми двери или окна – злые духи могут попасть к вам в дом.

Нельзя отказывать тем, кто просит у вас помощи. Под обликом этого человека может скрываться кто угодно.

После захода солнца нельзя оборачиваться, если чувствуете, что кто-то идет по пятам за вами.

Нельзя отказывать в сладостях детям, которые стучат в вашу дверь

Что нужно сделать на Хэллоуин

Приготовить праздничный костюм и хорошо повеселиться с друзьями. Можно устроить вечеринку и не забудьте оставить рюмку алкоголя для того, чтобы задобрить духов.

Можно играть в азартные игры

Можно делать непристойные предложения – знакомым или незнакомым людям

Можно ходить в гости к друзьям или соседям

Можно гадать, вызывать духов и проводить различные ритуалы

Можно смотреть фильмы ужасов, танцевать и жечь свечи

Можно вырезать из тыквы светильник Джека