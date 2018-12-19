У Херсоні побили активіста, який допомагав розслідувати вбивство Гандзюк

Колаж РБК-Україна

Нардеп повідомив, що за одним зі свідків ведуть стеження і він може бути в небезпеці

У Херсоні невідомі побили битами активіста, який допомагав слідчій комісії Верховної Ради розслідувати вбивство Катерини Гандзюк. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив народний депутат, член тимчасової слідчої комісії з розслідування вбивства Гандзюк Ігор Луценко.

Депутат розповів, що напад на активіста стався два дні тому, але йому подзвонили тільки 19 грудня. Також нардеп зазначив, що постраждалий попросив не називати його імені.

"Щойно мені зателефонували і повідомили, що, виявляється, позавчора напали на місцевого активіста. Кілька злочинців з бітами в балаклаві, вдень біля під'їзду. Активіст просив не вказувати його ім'я і всі подробиці, так що про них дізнаються тільки правоохоронці", - написав Ігор Луценко.

Він повідомив, що є докази того, що напад пов'язаний саме з розслідуванням у справі Гандзюк і зазначив, що зловмисники готують нові злочини.

"Саме тим, хто їй допомагає, передавали "привіт" нападники – вони так і заявили під час нападу", - підкреслив нардеп.

Луценко розповів, що за свідком у справі про вбивство Гандзюк було помічена стеження і є ім'я того, хто міг її організувати.

"До мене надійшла інформація, що підозрюваний Павловський, який, як вважає слідство, є одним з організаторів вбивства Гандзюк, проплатив "покарання" одного з свідків, який давав свідчення комісії. За цим свідком ведуть спостереження представники місцевої організації "Ніхто крім нас". Помічені машини, які відстежують переміщення цього свідка. Як правило, так діють перед тим як вчинити замах або побиття", - розповів Луценко і додав, що вже звернувся до правоохоронних органів.

Скріншот поста (facebook.com/igor.lutsenko)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що Порошенко вимагає якомога швидше розглянути справу про вбивство Гандзюк в суді.

А також розповідали про те, що один з фігурантів справи Гандзюк намагається втекти з країни.