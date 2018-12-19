В Херсоне избили активиста, который помогал расследовать убийство Гандзюк

Коллаж РБК-Украина

Нардеп сообщил, что за одним из свидетелей ведут слежку и он может быть в опасности

В Херсоне неизвестные избили битами активиста, который помогал следственной комиссии Верховной Рады расследовать убийство Катерины Гандзюк. Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат, член временной следственной комиссии по расследованию убийства Гандзюк Игорь Луценко.

Депутат рассказал, что нападение на активиста произошло два дня назад, но ему позвонили только 19 декабря. Также нардеп отметил, что пострадавший попросил не называть его имени.

"Только что мне позвонили и сообщили, что, оказывается, позавчера напали на местного активиста. Несколько преступников с битами в балаклавах, днем ​​у подъезда. Активист просил не указывать его имя и все подробности, так что о них узнают только правоохранители", - написал Игорь Луценко.

Он сообщил, что есть доказательства того, что нападение связано именно с расследованием по делу Гандзюк и отметил, что злоумышленники готовят новые преступления.

"Именно тем, кто ей помогает, передавали "привет" нападающие – они так и заявили во время нападения", - подчеркнул нардеп.

Луценко рассказал, что за свидетелем по делу об убийстве Гандзюк была замечена слежка и есть имя того, кто мог ее организовать.

"Ко мне поступила информация, что подозреваемый Павловский, который, как считает следствие, является одним из организаторов убийства Гандзюк, проплатил "наказание" одного из свидетелей, который давал показания комиссии. За этим свидетелем ведут наблюдение представители местной организации "Никто кроме нас". Замечены машины, которые отслеживают перемещения этого свидетеля. Как правило, так действуют перед тем как совершить покушение или избиение", - рассказал Луценко и добавил, что уже обратился к правоохранительным органам.

Скриншот поста (facebook.com/igor.lutsenko)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Порошенко требует как можно быстрее рассмотреть дело об убийстве Гандзюк в суде.

А также рассказывали о том, что один из фигурантов дела Гандзюк пытается сбежать из страны.