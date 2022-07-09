У Херсоні жителька зробила огляд цін у супермаркеті: серветки за 146 і мило за 207 гривень (відео)

Також можна побачити, що поряд з порожніми розташовані вщерть заповнені пивом полиці.

Які зараз ціни на продукти

"Пельмені можна придбати за 159-284 грн. Найдешевший дитячий йогурт я знайшла за 17 грн, є 24, 25 і вище. Сир є за 107 грн. Кефір - 40-50 грн. Масло - за 116-249 грн. Молоко - 54 грн. Сметана - 78-127 грн", - розповідає на відео жінка.

Зокрема, на відео можна також побачити ціни на такі продукти: