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В Херсоне жительница провела обзор цен в супермаркете: салфетки за 146 и мыло за 207 гривен (видео)

Цена на продукты в Херсоне (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Во временно оккупированном Херсоне из-за российских военных местные жители страдают из-за проблем с продовольствием, лекарствами и мобильной связью. В частности, украинский супермаркет сети АТБ переименовали в АБЦ и открыли его 8 июля. Местная жительница сделала обзор цен.

Видео опубликовали на Facebook-страничке "NewDay". На нем видно, что часть прилавков в супермаркете пустые.

Также можно увидеть, что рядом с пустыми расположены заполненные пивом полки.

Какие сейчас цены на продукты

"Пельмени можно купить за 159-284 грн. Самый дешевый детский йогурт я нашла за 17 грн, 24, 25 и выше. Сыр есть за 107 грн. Кефир - 40-50 грн. Масло - по 116-249 грн. Молоко - 54 грн. Сметана - 78-127 грн", - рассказывает на видео женщина.

В частности, на видео можно также увидеть цены на такие продукты:

  • мыло - от 118 до 207 грн;
  • дезодорант - от 175 до 306 грн;
  • шампуни - 141-247 грн;
  • подгузники - 559 грн;
  • салфетки - 146 грн;
  • бублики - 28-45 грн;
  • хлебцы - 30 грн
  • детское печенье - 44 грн
  • батончики - 8-18 грн
  • бананы - 54 грн,
  • киви - 130 грн;
  • желейки - 178 грн.

Ранее мы сообщали, что жители оккупированного Херсона в шоке от новых цен. В частности, цена на шампунь достигает 607 гривен.

Также мы писали, что в Херсоне фиксируют случаи "продуктовых кредитов".

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Херсонпродуктыцени