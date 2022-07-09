В Херсоне жительница провела обзор цен в супермаркете: салфетки за 146 и мыло за 207 гривен (видео)

Также можно увидеть, что рядом с пустыми расположены заполненные пивом полки.

Какие сейчас цены на продукты

"Пельмени можно купить за 159-284 грн. Самый дешевый детский йогурт я нашла за 17 грн, 24, 25 и выше. Сыр есть за 107 грн. Кефир - 40-50 грн. Масло - по 116-249 грн. Молоко - 54 грн. Сметана - 78-127 грн", - рассказывает на видео женщина.

В частности, на видео можно также увидеть цены на такие продукты: