Херсонець відрізав собі голову електропилкою на очах у батьків

У Херсоні чоловік відрізав собі голову перед батьками (ілюстративне фото: pixabay.com)

Житель Херсона жорстоким чином вчинив суїцид

У Херсоні 30-річний чоловік вирішив покінчити життя самогубством і відрізати собі голову з допомогою електропилки на очах своїх батьків. Інцидент стався ввечері, 10 червня. Про це повідомляє місцеве видання "Херсонці".

Чоловік полоснув себе по шиї гострим ріжучим диском, в результаті чого перерізав основні судини. Він помер ще до прибуття бригади швидкої допомоги. Трагедія сталася в приватному будинку по вулиці Стрітенській, де проживають літні батьки чоловіка.

У поліції кажуть, що обставини інциденту вони ще перевірять, але правоохоронці впевнені, що це було самогубство. При цьому також буде опрацьовуватись версія можливого доведення до суїциду.

У Херсоні чоловік відрізав собі голову перед батьками (ілюстративне фото: pixabay.com)

За словами знайомих, чоловік був дуже довірливим і його втягнули в секту з тоталітарним управлінням. Крім того, в останні місяці життя, у нього спостерігалися ознаки психічного розладу.

Нагадаємо, що під Одесою жінка здійснила моторошне самогубство на очах у сина. Жінка втопилася в Дунаї в селі Ліски. Вона вийшла на прогулянку з 11-річним сином, який страждає аутизмом, але потім їх довгий час не бачили. Тіло жінки пролежало у воді близько 10 годин.

Раніше повідомлялося про те, що з'явилися нові деталі самогубства школяра в Конотопі, який вистрибнув з балкона дев'ятого поверху багатоповерхового будинку.