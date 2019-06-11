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Херсонець відрізав собі голову електропилкою на очах у батьків

STYLERЖиття    11.06.2019 - 20:12
Херсонець відрізав собі голову електропилкою на очах у батьків
У Херсоні чоловік відрізав собі голову перед батьками (ілюстративне фото: pixabay.com)

Житель Херсона жорстоким чином вчинив суїцид

У Херсоні 30-річний чоловік вирішив покінчити життя самогубством і відрізати собі голову з допомогою електропилки на очах своїх батьків. Інцидент стався ввечері, 10 червня. Про це повідомляє місцеве видання "Херсонці".

Чоловік полоснув себе по шиї гострим ріжучим диском, в результаті чого перерізав основні судини. Він помер ще до прибуття бригади швидкої допомоги. Трагедія сталася в приватному будинку по вулиці Стрітенській, де проживають літні батьки чоловіка.

У поліції кажуть, що обставини інциденту вони ще перевірять, але правоохоронці впевнені, що це було самогубство. При цьому також буде опрацьовуватись версія можливого доведення до суїциду.

Херсонець відрізав собі голову електропилкою на очах у батьків

У Херсоні чоловік відрізав собі голову перед батьками (ілюстративне фото: pixabay.com)

За словами знайомих, чоловік був дуже довірливим і його втягнули в секту з тоталітарним управлінням. Крім того, в останні місяці життя, у нього спостерігалися ознаки психічного розладу.

Нагадаємо, що під Одесою жінка здійснила моторошне самогубство на очах у сина. Жінка втопилася в Дунаї в селі Ліски. Вона вийшла на прогулянку з 11-річним сином, який страждає аутизмом, але потім їх довгий час не бачили. Тіло жінки пролежало у воді близько 10 годин.

Раніше повідомлялося про те, що з'явилися нові деталі самогубства школяра в Конотопі, який вистрибнув з балкона дев'ятого поверху багатоповерхового будинку.

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