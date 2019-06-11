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Херсонец отрезал себе голову электропилой на глазах у родителей

STYLERЖизнь    11.06.2019 - 20:12
Херсонец отрезал себе голову электропилой на глазах у родителей
В Херсоне мужчина отрезал себе голову перед родителями (иллюстративное фото: pixabay.com)

Житель Херсона жестоким образом совершил суицид

В Херсоне 30-летний мужчина решил закончить жизнь самоубийством и отрезать себе голову с помощью электропилы на глазах своих родителей. Инцидент произошел вечером, 10 июня. Об этом сообщает местное издание "Херсонці".

Мужчина полоснул себя по шее острым режущим диском, в результате чего перерезал основные сосуды. Он скончался еще до прибытия бригады скорой помощи. Трагедия происходила в частном доме по улице Сретенской, где проживают пожилые родители мужчины.

В полиции говорят, что обстоятельства инцидента они еще проверят, но правоохранители уверены, что это было самоубийство. При этом также будет прорабатываться версия возможного доведения до суицида.

Херсонец отрезал себе голову электропилой на глазах у родителей

В Херсоне мужчина отрезал себе голову перед родителями (иллюстративное фото: pixabay.com)

По словам знакомых, мужчина был очень мнительным и его втянули в секту с тоталитарным управлением. Кроме того, в последние месяцы жизни, у него наблюдались признаки психического расстройства.

Напомним, что под Одессой женщина совершила жуткое самоубийство на глазах у сына. Женщина утопилась в Дунае в селе Лески. Она вышла на прогулку с 11-летним сыном, который страдает аутизмом, но потом их долгое время не видели. Тело женщины пролежало в воде около 10 часов.

Ранее сообщалось о том, что появились новые детали самоубийства школьника в Конотопе, который выпрыгнул с балкона девятого этажа многоэтажного дома.

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