Херсонец отрезал себе голову электропилой на глазах у родителей

В Херсоне мужчина отрезал себе голову перед родителями (иллюстративное фото: pixabay.com)

Житель Херсона жестоким образом совершил суицид

В Херсоне 30-летний мужчина решил закончить жизнь самоубийством и отрезать себе голову с помощью электропилы на глазах своих родителей. Инцидент произошел вечером, 10 июня. Об этом сообщает местное издание "Херсонці".

Мужчина полоснул себя по шее острым режущим диском, в результате чего перерезал основные сосуды. Он скончался еще до прибытия бригады скорой помощи. Трагедия происходила в частном доме по улице Сретенской, где проживают пожилые родители мужчины.

В полиции говорят, что обстоятельства инцидента они еще проверят, но правоохранители уверены, что это было самоубийство. При этом также будет прорабатываться версия возможного доведения до суицида.

В Херсоне мужчина отрезал себе голову перед родителями (иллюстративное фото: pixabay.com)

По словам знакомых, мужчина был очень мнительным и его втянули в секту с тоталитарным управлением. Кроме того, в последние месяцы жизни, у него наблюдались признаки психического расстройства.

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