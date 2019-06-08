Запретили его фотографии: новые детали самоубийства школьника в Конотопе

Школьник совершил суицид в Конотопе – неожиданные подробности инцидента (коллаж РБК-Украина)

В Конотопе школьник выпрыгнул с балкона девятого этажа многоэтажного дома

В Конотопе школьник совершил суицид, выпрыгнув с девятого этажа многоэтажного дома. После страшной трагедии в киевской школе №94 разгорелся скандал с фотографиями погибшего Сергея Петрука. Администрация учебного заведения запретила вешать памятный коллаж с его изображениями. Об этом рассказала журналистка Леся Москаленко в своем Facebook.

По ее словам, школьные учителя хотели повесить коллаж, но были вынуждены оправдывать решение коллег.

"Мы с мамой Сережы, Юлией Петрук, волновались. Директор школы, которой, по словам классной руководительницы и предстояло решение запретить изображение Сережи в школе, в студию сегодня не пришла. Зато, защищать честь школы послали нескольких учителей. Хороших. Тех, которые никогда не обижали детей, не травили Сергея. Мне было искренне жаль этих женщин, которые, кажется, охотно бы разрешили тот коллаж, их глаза говорили об этом. А вслух они говорили что-то о том, что это решение коллегиальное, а не директора, что, глядя на фото Сережи, дети могут думать о самоубийстве. Но это звучало как-то неубедительно. Аудитория, похоже, тоже была на нашей стороне", - пишет Москаленко, рассказавшая детали телеканалу "Интер".

Журналистка также написала, что в расследовании дела маме погибшего школьника помогают адвокаты и депутаты.

Школьник совершил суицид в Конотопе – неожиданные подробности инцидента (фото: facebook.com/lesya.moskalenko)

"Ощущение было такое, что правда побеждает! До этого был брифинг с депутатом Оксаной Билозир в ВР, она пообещала помогать. Свою поддержку пообещало женское депутатское объединение "За семейные ценности". Сегодня на программе нашлась адвокат, которая готова помогать Юле. Уже было ощущение, что мы все вместе еще немного нажмем на следствие и получим ответы, что же толкнуло Сережу на роковой шаг. Что это было? Какая-то беда, какой он не мог делиться, какой-то препарат, какая-то новая смертельная игра?" - добавила она.

После съемок мама погибшего Сергея узнала о том, что уголовное дело закрыли.

"И сегодня вечером мама Сережи узнала, что производство закрыто. Закрыл его следователь, который два месяца прятался от мамы Сережи, ездил на картошку, поминки, отпуск... Опрошены ли свидетели, включали ли Сережин телефон, где результаты анализа крови, который у него взяли сразу после того, как он погиб? Никто ничего не знает. Такие усилия, столько сделано, а следователь два месяца тянул, прятался и теперь закрыл дело...", – добавила Москаленко.

Школьник совершил суицид в Конотопе – неожиданные подробности инцидента (фото: facebook.com/lesya.moskalenko)

Следует напомнить, что незадолго до гибели Сергей Петрук жаловался маме, что ему сложно в школе. Мама Сережи собиралась на следующий учебный год перевести его в другое учебное заведение, но не успела.

Напомним, что родители обвинили киевлянку в раздувании скандала в детском саду.

А также рассказывали о том, что учитель физкультуры под Херсоном избил ученика и попытался окунуть его головой в унитаз.