У Херсонській області дівчинка-підліток покінчила з собою через суворих батьків

У Генічеську дівчинка-підліток покінчила життя самогубством (Колаж РБК-Україна)

Школярка в Генічеську наїлася таблеток і випила ртуть в протест проти виховання батьків

В місті Генічеськ Херсонської області померла восьмикласниця. Дівчинка намагалася покінчити життя самогубством і потрапила в реанімацію.

Підліток наковталася пігулок і випила ртуть, через те, що хотіла звести рахунки з життям. Як повідомляє місцеве видання "Новий візит", вона була доставлена в Генічеську лікарню, і лікарям вдалося спочатку її привести до тями. Дівчинка встигла поспілкуватися з соціальними працівниками та співробітниками ювенальної превенції. Однак, через деякий час вона померла у відділенні реанімації.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що причиною такого фатального кроку стала серйозна сварка з матір'ю і вітчимом.

"Як виявилося, вчинити самогубство школярка вирішила в знак протесту того, що мати з вітчимом обмежували її свободу. До цього вона двічі тікала з дому, спроба самогубства – теж друга", - повідомили у виданні "Херсонці".

Всі обставини трагедії розслідують співробітники правоохоронних органів. Було порушено справу і слідчі з'ясовують, що відбувалось у цій родині та чому дівчинка двічі намагалася звести рахунки з життям.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що під Одесою підліток покінчив життя самогубством і незадовго до цього описав події у власній книзі.

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