В Херсонской области девочка-подросток покончила с собой из-за строгих родителей

В Геническе девочка-подросток покончила жизнь самоубийством (Коллаж РБК-Украина)

Школьница в Геническе наелась таблеток и выпила ртуть в протест против воспитания родителей

В городе Геническ Херсонской области скончалась восьмиклассница. Девочка пыталась покончить жизнь самоубийством и попала в реанимацию.

Подросток наглоталась таблеток и выпила ртуть, так как хотела свести счеты с жизнью. Как сообщает местное издание "Новый визит", она была доставлена в Геническую больницу, и врачам удалось сначала ее привести в чувство. Девочка успела пообщаться с социальными работниками и сотрудниками ювенальной превенции. Однако, через некоторое время она скончалась в отделении реанимации.

Местные СМИ сообщают, что причиной такого рокового шага стала серьезная ссора с матерью и отчимом.

"Как оказалось, совершить самоубийство школьница решила в знак протеста того, что мать с отчимом ограничивали ее свободу. До этого она дважды убегала из дома, попытка самоубийства – тоже вторая", - сообщили в издании "Херсонцы".

Все обстоятельства трагедии расследуют сотрудники правоохранительных органов. Было возбуждено дело и следователи выясняют, что происходило в данной семье и почему девочка дважды пыталась свести счеты с жизнью.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что под Одессой подросток покончил жизнь самоубийством и незадолго до этого описал события в собственной книге.

А также рассказывали о том, что под Полтавой главная медсестра больницы совершила суицид из-за COVID-19.