Під Хмельницьким батько розбестив 14-річну доньку, а потім облив сірчаною кислотою: деталі НП

Подробиці жахливої історії

Прокурори в суді довели, що засуджений батько розбещував дівчинку з 14-річного віку. Він тримав дитину в постійній психологічній напрузі, надмірно контролював, погрозами змушував частіше приїжджати додому під час навчання в Хмельницькому.

Потерпіла перебувала в страху через систематичні смс-повідомлення, що надходили з невідомих телефонних номерів їй і членам сім'ї. В них були картинки порнографічного характеру, зображення понівечених людей і звинувачення дівчини в нібито непристойній поведінці.

У серпні 2019 року такими повідомленнями чоловік змусив 19-річну потерпілу вночі піти в поле, де облив її сірчаною кислотою. Тоді дівчина впізнала в нападнику свого батька. У лікарню вона потрапила з понівеченим обличчям і опіками 6% тіла.

Що постановив суд

Прокурорами Шепетівської окружної прокуратури та Білогірським райсудом винесено обвинувальний вирок місцевому жителю. Він засуджений до 8 років 6 місяців позбавлення волі за розбещення неповнолітньої дочки і заподіяння їй тяжких тілесних ушкоджень (ч.2 ст. 156, ч. 2 ст. 121 КК України).