Хоче анексувати Маріуполь: Путін не відмовився від захоплення Приазов'я

Росія пом'якшила для українських судів умови перетину Керченської протоки. Це свідчить про те, що Москва продовжує планувати анексію Приазов'я.

З недавнього часу українські цивільні судна стали перетинати Керченську протоку більш вільно, і це не є результатом офіційних переговорів між Росією та Україною.

Мабуть, це стало можливим завдяки домовленостям з боку українських бізнесменів з Донбасу на невигідних для України умовах. Про це заявив військовий оглядач Юрій Карін в інтерв'ю "Фактам".

"Можна також допустити будь-які угоди з іноземними судновласниками у вигляді кулуарних домовленостей, що виключають підтримку з боку урядів, які засуджують окупацію АРК та мілітаризацію Чорного і Азовського морів, Керченської протоки", - зазначив експерт.

На його думку, послаблення з боку Росії є тимчасовим і відноситься тільки до певних компаній. При цьому такі кроки можуть свідчити про бажання Путіна задобрити Захід перед підготовкою "обнулення".

Нагадаємо, у Донецьку невідомі зірвали прапор РФ і спалили.

Раніше повідомлялося про те, що українську ракетну програму блокує рука Кремля. Ракета "Нептун" - потужна зброя, якою могла б пишатися Україна. Крім того, вона в змозі зупинити флот РФ на Чорному або Азовському морі.