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"Хочу до мами": школярка на Донбасі наклала на себе руки

STYLERЖиття    01.12.2018 - 14:55
"Хочу до мами": школярка на Донбасі наклала на себе руки
Фото: Петля (pixabay.com bykst )

Дівчинка була КМС з боротьби й мріяла стати поліцейським

У Краматорську Донецької області 16-річна школярка вирішила звести рахунки з життям в сараї, в якому раніше померла її мати. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

"Інцидент стався по вулиці Сєрова в сараї будинку, де 11 років тому повісилася мати дівчини. Батько дівчини помер в результаті хвороби 12 років тому, а дитину виховувала бабуся", - йдеться в повідомленні.

Більш того, журналістам вдалося з'ясувати, що перед смертю школярка написала записку "Хочу до мами" і попросила наглядати за собаками. Раніше в тому ж сараї наклала на себе руки її мати.

При цьому в школі про дівчинку відгукувалися тільки позитивно. За словами вчителів, вона була кандидатом у майстри спорту з боротьби і мріяла стати правоохоронцем.

Відео: у Краматорську школярка наклала на себе руки (facebook.com/tv.uadonbas)

Як повідомлялося раніше, у Львові в школі гнобили восьмирічного школяра, у якого діагностовано аутизм.

Раніше ми повідомляли, що в селищі Скороходове Полтавської області мати школяра побила на глазах в учнів їх вчительку. Потерпіла опинилася в лікарні.

Нагадаємо, що Styler писав, що з'явилися подробиці шокуючого інциденту в київській школі №94, де підліток напав з ножицями на вчительку.

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Відео: РБК-Україна

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