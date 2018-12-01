"Хочу к маме": школьница на Донбассе наложила на себя руки

Девочка была КМС по борьбе и мечтала стать полицейским
В Краматорске Донецкой области 16-летняя школьница решила свести счеты с жизнью в сарае, в котором раньше скончалась ее мать. Об этом сообщают местные СМИ.
"Инцидент произошел по улице Серова в сарае дома, где 11 лет назад повесилась мать девушки. Отец девушки умер в результате болезни 12 лет назад, а ребенка воспитывала бабушка", - говорится в сообщении.
Более того, журналистам удалось выяснить, что перед смертью школьница написала записку "Хочу к маме" и попросила присматривать за ее собаками. Ранее в том же сарае наложила на себя руки ее мать.
При этом в школе о девочке отзывались только позитивно. По словам учителей, она была кандидатом в мастера спорта по борьбе и мечтала стать правоохранителем.
Видео: в Краматорске школьница наложила на себя руки (facebook.com/tv.uadonbas)
Как сообщалось ранее, во Львове в школе притесняли восьмилетнего школьника, у которого диагностирован аутизм.
Ранее мы сообщали, что в поселке Скороходово Полтавской области мать школьника избила на глазах у учеников их учительницу. Пострадавшая оказалась в больнице.
Напомним, что Styler писал, что появились подробности шокирующего инцидента в киевской школе №94, где подросток напал с ножницами на учительницу.
Видео: РБК-Украина