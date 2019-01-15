"Добре, що дизельний - береже бюджет": у мережі "рознесли" покупку чиновником КМДА Porsche

Фото: колаж РБК-Україна

Вартість автомобіля в салонах починається від 2,6 мільйона гривень

У мережі розповіли про купівлю чиновником КМДА, заступником директора Департаменту охорони здоров'я Геннадієм Лепським автомобіля Porsche Cayenne, який не був задекларований. Вартість машини оцінюють у 2,6 мільйона гривень. Про диво-подарунок "собі ж на Новий рік" розповів бизнеснен і керівник онлайн-видання Insider Олексій Тамразов на своїй сторінці в Facebook.

Також під постом опубліковано фото, на яких Лепський позує на тлі "Порше".

Тамразов нагадав, що заступник ДОЗ влітку придбав тест-системи для проведення скрінігових обстежень дітей і вагітних, а ціна була завищена втричі.

Фото: facebook.com/oleksii.tamrazov

Як йдеться у повідомленні, кадри з придбаним автомобілем посадовець категорії "В" розмістив у себе в соцмережі: "І все б добре, але адже Гена чиновник, і на рік свині Гена вирішив насвинячити, розмістивши фото незадекларованої машини в Facebook і Instagram".

Тамразов пише про те, що Porsche зареєстрували на брата Лепського, який працює інженером.

Фото: facebook.com/oleksii.tamrazov

"Даремно, Гена, адже у брата ніколи в житті не було власної машини і їздив він на машині батька - Сузукі Гранд Вітара 2006 року випуску, поки, брат-інженер ТОВ "Новбуд" не потрапив в нетверезому вигляді в ДТП - 04.06.2017. І позбавили його прав на рік. Штраф, до речі, 10200 грн на кінець року так і не оплачений, даремно", - йдеться в публікації.

Також вказується, що брат Лепського в листопаді 2018-го зареєстрував ФОП, а 20 грудня купив цей самий автомобіль.

Фото: facebook.com/oleksii.tamrazov

"А що ви собі подарували на Новий Рік?" - з іронією закінчив Тамразов.

Скрін: facebook.com/oleksii.tamrazov

У мережі жваво відреагували на пост - посипалися емоційні і саркастичні коментарі з приводу корупції в наших реаліях і боротьбі з нею:

"В Україні все без змін... шкода, а багато хто й досі ще вірять і сподіваються, що в країні настануть поліпшення життя. Ось для деяких, вони вже настали";

"Добре, що взяв дизельний. Береже бюджет";

"Показник того, що чиновникам закон не писаний і давно їм нас*ати на простий народ";

"Добре Гена влаштувався";

"Хвалько, як дівчинка фоточки викладає";

"У нас таких Ген повно у всіх держструктурах, де є доступ до бюджету. Ну, а що, країна багата, можемо собі дозволити"...

Скрін коментарів: facebook.com/oleksii.tamrazov

Як повідомлялося раніше, нещодавно співробітники Служби безпеки України викрили на систематичні хабарі старшого зміни наряду одного з підрозділів Державної прикордонної служби в Рівненській області.

Також ми писали про те, що влітку співробітники СБУ викрили посадовця Головного управління Пенсійного фонду в Київській області на розкраданні державних коштів в особливо великих розмірах.

Крім того, минулого літа викрили на хабарі у розмірі 106 тис. гривень одного з керівників Херсонського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету.