"Хорошо, что дизельный - бережет бюджет": в сети "разнесли" покупку чиновником КГГА Porsche

Фото: коллаж РБК-Украина

Стоимость автомобиля в салонах начинается от 2,6 миллиона гривен

В сети рассказали о покупке чиновником КГГА, заместителем директора Департамента охраны здоровья Геннадием Лепским автомобиля Porsche Cayenne, который не был задекларирован. Стоимость машины оценивают в 2,6 миллиона гривен. О шикарном подарке "себе же на Новый год" рассказал бизнеснен и руководитель онлайн-издания Insider Алексей Тамразов на своей странице в Facebook.

Также под постом опубликованы фото, на которых Лепский позирует на фоне "Порше".

Тамразов напомнил, что ДОЗ летом приобрел тест-системы для проведения скринниговых обследований детей и беременных, а цена была завышена втрое.

Фото: facebook.com/oleksii.tamrazov

Как говорится в сообщении, кадры с купленным автомобилем чиновник категории "В" разместил у себя в соцсети: "И все бы ладно, но ведь Гена чиновник, и в год свиньи Гена решил насвинячить, разместив фото незадекларированной машины в Facebook и Instagram".

Тамразов пишет о том, что Porsche зарегистрировали на брата Лепского, который работает инженером.

Фото: facebook.com/oleksii.tamrazov

"Зря Гена, ведь у брата никогда в жизни не было собственной машины и ездил он на машине отца - Сузуки Гранд Витара 2006 года выпуска, пока, брат-инженер ТОВ "Новбуд" не попал в нетрезвом виде в ДТП - 04.06.2017. И лишили его прав на год. Штраф, кстати, 10200 грн на конец года так и не оплачен, зря", - говорится в публикации.

Также указывается, что брат Лепского в ноябре 2018-го зарегистрировал ФОП, а 20 декабря купил этот самый автомобиль.

Фото: facebook.com/oleksii.tamrazov

"А что вы себе подарили на Новый Год?", - с иронией закончил Тамразов.

Скрин: facebook.com/oleksii.tamrazov

В сети живо отреагировали на пост - посыпались эмоциональные и саркастические комментарии по поводу коррупции в наших реалиях и борьбе с ней:

"В Украине все без изменений... жаль, а многие до сих пор еще верят и надеются, что в стране наступят улучшения жизни. Вот для некоторых, они уже наступили";

"Хорошо, что дизельный взял. Бережет бюджет";

"Показатель того, что чиновникам закон не писан и давно им нас*ать на простой народ";

"Хорошо Гена устроился";

"Хвастун, как девочка фоточки выкладывает";

"У нас таких Ген полно во всех госструктурах, где есть доступ к бюджету. Ну, а что, страна богатая, можем себе позволить"...

Скрин комментариев: facebook.com/oleksii.tamrazov

Как сообщалось ранее, недавно сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на систематических взятках старшего смены наряда одного из подразделений Государственной пограничной службы в Ровенской области.

Также мы писали о том, что летом сотрудники СБУ разоблачили чиновника Главного управления Пенсионного фонда в Киевской области на хищении государственных средств в особо крупных размерах.

Кроме того, прошлым летом разоблачили на взятке в размере 106 тыс. гривен одного из руководителей Херсонского областного территориального отделения Антимонопольного комитета.