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Хотів приховати: у фігуранта у вбивстві Гандзюк знайшли елітний маєток під Києвом

STYLERЖиття    29.03.2019 - 16:35
Хотів приховати: у фігуранта у вбивстві Гандзюк знайшли елітний маєток під Києвом
Вбивство Гандзюк - у Мангера знайшли елітний маєток під Києвом (колаж РБК-Україна)

Владислав Мангер намагався приховати майно, щоб уникнути конфіскації

Владислав Мангер, якого підозрюють у вбивстві активістки Катерини Гандзюк, володіє елітною нерухомістю під Києвом. Про це повідомила організація "Хто вбив Катю Гандзюк" у Facebook.

Точніше майно належить його дружині, з якою за "дивним співпадінням" голова Херсонської ОДА розлучився рівно за місяць до вручення йому підозри - 16 січня 2019 року.

Активісти впевнені, на такий крок подружжя пішло, аби уникнути конфіскації майна в разі, якщо його причетність до вбивства Катерини Гандзюк буде доведена.

За інформацією організації "АвтоМайдан" подібний будинок на 400 квадратів у с. Віта-Поштова, що в Києво-Святошинському районі, на сьогоднішній день коштує мінімум 6 мільйонів гривень.

Вбивство Гандзюк - у Мангера знайшли елітний маєток під Києвом (відео: facebook.com/gandziukgate)

Раніше повідомлялося про те, що учасники ініціативи "Хто замовив Катю Гандзюк" провели акції під будинками заступника голови Херсонської ОДА Євгенія Рищука і голови місцевої облради Владислава Мангера. Вони залишили на стінах будинків і дорозі написи "Тут живе вбивця", "Вбивця - Рищук", "Мангер - вбивця".

Нагадаємо, наразі семи фігурантам справи про вбивство Катерини Гандзюк повідомлено про підозру. Суд Києва заарештував Владислава Мангера до 3 березня з правом внесення майже 2,5 млн гривень застави. Пізніше його адвокати внесли за нього заставу.

До слова, перейменування вулиці Лютеранської на вулицю Катерини Гандзюк в Херсоні, через яке раніше відбувся мітинг у міськраді, на якому облили водою міського голову, спровокувало зіткнення і конфлікти між активістами.

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