ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Календарь выборов
Результаты опросов по регионам Украины
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Хотел спрятать: у фигуранта в убийстве Гандзюк нашли элитный особняк под Киевом

STYLERЖизнь    29.03.2019 - 16:35
Хотел спрятать: у фигуранта в убийстве Гандзюк нашли элитный особняк под Киевом
Убийство Гандзюк - у Мангера нашли элитный особняк под Киевом (коллаж РБК-Украина)

Владислав Мангер пытался скрыть имущество, чтобы избежать конфискации

Владислав Мангер, которого подозревают в убийстве активистки Екатерины Гандзюк, владеет елитной недвижимостью под Киевом. Об этом сообщила организация "Кто убил Катю Гандзюк" в Facebook.

Точнее имущество принадлежит его жене, с которой по "странному совпадению"  председатель Херсонской ОГА развелся ровно за месяц до вручения ему подозрения - 16 января 2019 года.

Активисты уверены, на такой шаг супруги пошли, чтобы избежать конфискации имущества в случае, если его причастность к убийству Екатерины Гандзюк будет доказана.

По информации организации "АвтоМайдан" подобный дом на 400 квадратов в с. Вита-Почтовая, что в Киево-Святошинском районе, на сегодняшний день стоит минимум 6 миллионов гривен.

Убийство Гандзюк - у Мангера нашли элитный особняк под Киевом (видео: facebook.com/gandziukgate)

Ранее сообщалось о том, что участники инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк" провели акции под домами заместителя председателя Херсонской ОГА Евгения Рищука и председателя местного облсовета Владислава Мангера. Они оставили на стенах домов и дороге надписи "Здесь живет убийца", "Убийца - Рищук", "Мангер - убийца".

Напомним, сейчас семи фигурантам дела об убийстве Екатерины Гандзюк сообщено о подозрении. Суд Киева арестовал Владислава Мангера до 3 марта с правом внесения почти 2,5 млн гривен залога. Позже его адвокаты внесли за него залог.

К слову, переименование улицы Лютеранской на улицу Екатерины Гандзюк в Херсоне, из-за которого ранее состоялся митинг в горсовете, на котором облили водой городского голову, спровоцировало столкновения и конфликты между активистами.

Дело Мангера: адвокаты заявили отвод судье Убийство Гандзюк: Закревская будет ходатайствовать о приобщении фильма к делу
Выборы 2019 Выборы 2019: главные новости дня Рейтинги кандидатов
Новости Украины Екатерина ГандзюкВладислав Мангер
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь