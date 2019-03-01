В Херсоне подрались из-за улицы Гандзюк: появилось видео

В Херсоне из-за улицы Гандзюк произошла драка (колаж РБК-Украина)

Если бы не вмешательство херсонской полиции, неизвестно чем бы закончилась драка из-за улицы Гандзюк

Переименование улицы Лютеранской на улицу Катерины Гандзюк в Херсоне, из-за которого ранее состоялся митинг в горсовете, на котором облили водой городского главу, спровоцировало столкновение и разборки между активистами, сообщает Херсон Daily.

Драку, к счастью, вовремя пресекли полицейские. После чего активисты продолжили ругаться и предъявлять претензии друг другу.

К слову, митингующие считают, что погибшая активистка недостойна того, чтобы в честь нее называли улицы где бы то ни было. Они говорят, что образ Гандзюк - это всего-навсего медиа-фейк. И ту Гандзюк, которую знают в Киеве - это совсем не тот человек, которым она на самом деле была.

По их мнению, улицу Лютеранскую следует назвать именем погибшего на войне героя Руслана Сторчеуса.

В Херсоне из-за улицы Гандзюк произошла драка (видео: YouTube/Херсон Daily)

Напомним, на улице, которую назвали в честь активистки, расположено областное управление полиции.

Также мы сообщали, что отец Екатерины Гандзюк показал шокирующее фото, сделанное сразу после нападения на активистку.

А также писали о том, что Виктор Гандзюк обратился к тем, кто пытается повлиять на него в связи с расследованием убийства его дочери.