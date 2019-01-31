Самое страшное уже случилось: отец Гандзюк заявил об угрозах

Коллаж РБК-Украина

Он сказал, что сейчас для него является главной целью

Виктор Гандзюк, отец погибшей активистки, советницы Херсонского городского совета Катерины Гандзюк, обратился к тем, кто пытается повлиять на него в связи с расследованием убийства его дочери. Об этом она написал на своей странице в социальной сети Facebook.

Во время заседания ВСК Виктор Гандзюк назвал фамилии тех, кто причастен к убийству его дочери Катерины Гандзюк. Он даже обратился к президенту Украины и высказал надежду на то, что виновные будут наказаны.

Позже стало известно, что глава Херсонской ОГА Андрей Гордеев обратился в правоохранительные органы с просьбой проверить информацию, которую сообщил Виктор Гандзюк. Гордеев отметил, что если заявление Гандзюка не содержит правдивых фактов, то нужно принять меры и выяснить, кто имеет влияние на его мнение.

А вот сам Виктор Гандзюк сообщил, что никто им не манипулирует и ничьих интересов, кроме своих собственных, он не представляет.

"Важно! Всем, кто хочет со мной поговорить, договориться, "порешать", запугать, наобещать, хочу сказать – не старайтесь понапрасну. Мной никто не манипулирует. Я не представляю ничьих интересов, кроме своих. Мне ничего не нужно. Я никого и ничего не боюсь. Самое страшное в моей жизни уже случилось. Мне больше нечего и некого терять. Ради светлой памяти Кати, за истину в расследовании ее смерти, я буду бороться сознательно, до конца, несмотря ни на что. Это мое безвозвратное решение и ничто меня не остановит", - написал Виктор Гандзюк.

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Напомним, ранее мы сообщали о том, что отец Гандзюк сделал громкое заявление.

А также писали о том, что отец Гандзюк жестко обратился к Порошенко и Тимошенко.