Была знакома с убийцей: отец Гандзюк сделал громкое заявление

Коллаж РБК-Украина

Он сообщил о разговоре, который состоялся накануне нападения

Отец советницы главы Херсонского городского совета, активистки Екатерины Гандзюк, Виктор Гандзюк, рассказал, что его дочь активно помогала 5-му батальону УДА, в котором служили исполнители ее убийства. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

Виктор Гандзюк рассказал, что Екатерина постоянно оказывала волонтерскую помощь 5-му батальону УДА, где воевали ее убийцы, она была известной в этом батальоне и даже получала благодарности от командования.

"А еще Катя была знакома с Опером, встречались уже в Херсоне, помогала в делах АТОшных, и успешно и не раз. А еще Катя занималась сбором для протеза Васяновичу, протеза, на котором он пошел убивать Катю", - добавил отец активистки.

Он сообщил, что Владимира Васяновича отпустили под домашний арест, так как в тюрьме нельзя ухаживать за протезом, так как он импортный и дорогой.

Гандзюк рассказал, что за несколько дней перед нападением между Опером (Сергеем Торбиным) и одним из исполнителей состоялся разговор.

"Потом, на суде, исполнители врали, будто думали, что убивают пророссийскую чиновницу. Правда, не за идею, за деньги. А Опер заявил вперемешку с матом, что его просто оклеветали и он впервые слышит о…Знаю, что за несколько дней до нападения был телефонный разговор между одним из исполнителей и Опером. Исполнитель: Опер, она же своя…Опер: По..ер", - заявил Виктор Гандзюк.

Скриншот поста (facebook.com/Виктор Гандзюк)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что подозреваемого в организации убийства Гандзюк объявили в розыск.

А также рассказывали о том, что посол Франции заявила, что убийство Гандзюк повредило имиджу Украины.