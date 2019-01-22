Була знайома з убивцею: батько Гандзюк зробив гучну заяву

Колаж РБК-Україна

Він повідомив про розмову, яка відбулася напередодні нападу

Батько радника глави Херсонської міської ради, активістки Катерини Гандзюк, Віктор Гандзюк, розповів, що його дочка активно допомагала 5-му батальйону УДА, в якому служили виконавці її вбивства. Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Віктор Гандзюк розповів, що Катерина постійно надавала волонтерську допомогу 5-му батальйону УДА, де воювали її вбивці, вона була відомою в цьому батальйоні і навіть отримувала подяки від командування.

"А ще Катя була знайома з Опером, зустрічалися вже в Херсоні, допомагала у справах АТОшних, і успішно і не раз. А ще Катя займалася збором для протеза Васяновичу, протеза, на якому він пішов вбивати Катю", - додав батько активістки.

Він повідомив, що Володимира Васяновича відпустили під домашній арешт, тому що у в'язниці не можна доглядати за протезом, так як він і дорогий імпортний.

Гандзюк розповів, що за кілька днів перед нападом між Опером (Сергієм Торбиним) і одним з виконавців відбулася розмова.

"Потім, на суді, виконавці брехали, ніби думали, що вбивають проросійську чиновницю. Правда, не за ідею, за гроші. А Опер заявив в переміжку з матюками, що його просто обмовили і він вперше чує про...Знаю, що за кілька днів до нападу була телефонна розмова між одним з виконавців і Опером. Виконавець: Опер, вона ж своя...Опер: По..єр", - заявив Віктор Гандзюк.

Скріншот поста (facebook.com/Віктор Гандзюк)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що підозрюваного в організації вбивства Гандзюк оголосили в розшук.

А також розповідали про те, що посол Франції заявила, що вбивство Гандзюк зашкодило іміджу України.