Партия убийц: отец Гандзюк жестко обратился к Порошенко и Тимошенко

Екатерина Гандзюк с отцом (фото: facebook.com/gandziukgate)

Стало известно, кто заказал Екатерину Гандзюк

Отец убитой херсонской активистки Екатерины Гандзюк Виктор Михайлович назвал фамилии заказчиков дочери.

Во время заседания ВСК мужчина отметил, что всю цепочку от исполнителей убийства до его заказчиков удалось выяснить благодаря давлению друзей Кати, ее коллег и журналистов. По словам Виктора Михайловича, сейчас официально объявлен в розыск подозреваемый в организации убийства - криминальный авторитет Москал.

"Он пошел на это [убийство] из здания Херсонской областной государственной администрации, где тесно сотрудничал с конкретными людьми, для которых выполнял конкретные задачи. Мне все равно, есть ли у продажного МВД, равнодушного СБУ или бездействующей прокуратуры конкретные доказательства против заказчиков. Мне все равно, как все эти люди будут врать, что у них нет полномочий, чтобы наказывать виновных. Все равно", - сказал он.

Екатерина Гандзюк (фото: facebook.com/gandziukgate)

"Я знаю только одно: когда подозреваемый в организации убийства, криминальный авторитет, который недавно вышел из тюрьмы, сотрудничает с председателем Херсонского областного совета, партийцем партии "Батькивщина" Владиславом Мангером, когда криминальный авторитет, тесно сотрудничает с председателем Херсонской ОГА, партийцем БПП, Андреем Гордеевым, когда криминальный авторитет тесно сотрудничает с заместителем Гордеева - Евгением Рищуком, эти люди должны исчезнуть с политического горизонта. Они скомпроментовані навсегда", - подчеркнул Гандзюк и добавил, что для него отныне "Батькивщина" и БПП - это "партии убийц дочери".

При этом всем Виктор Михайлович верит, что Украина меняется.

"Верю, что заказчики, организаторы и исполнители убийства будут наказаны. Верю, что и Петр Порошенко и Юлия Тимошенко не готовы идти на выборы в крови. Верю, что они услышат боль отца, потерявшего дочь, и как можно быстрее избавятся от любых связей с циничным убийством моей Кати. Верю, что они здесь и сейчас проведут черту. Покажут, что есть границы, за которые заходить нельзя. Я верю, что в этой стране наконец-то будет наказаны виновные. И каждый справедливо получит то, что заслуживает", - резюмировал Гандзюк.

Заседание временной следственной комиссии расследования убийства Екатерины Гандзюк и нападений на других активистов. Опубликовано Кто заказал Катя Гандзюк? Понедельник, 28 января 2019 г.

Видео: facebook.com/gandziukgate

Ранее отец Екатерины Гандзюк рассказал, что его дочь активно помогала 5-му батальону УДА, в котором служили исполнители ее убийства.