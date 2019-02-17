Может произойти с вами: отец Гандзюк показал шокирующее фото Кати после нападения

Фото: коллаж РБК-Украина

Снимки сделаны до и после нападения

Отец убитой херсонской активистки Екатерины Гандзюк опубликовал новый фотоснимок из реанимационного отделения, в котором она находилась после покушения. Также Виктор в воскресенье, 17 февраля, на своей странице в соцсети Facebook обратился к убийце дочери.

Фотографию можно посмотреть по ссылке (Предупреждаем, что снимок не рекомендован к просмотру лицам младше 18 лет и людям со слабой психикой).

Виктор написал, что посетил могилу Екатерины, поговорил с ней и немного успокоился.

Он показал в сети ее фото через несколько часов после нападения.

"Она умирала более трех месяцев. Умирала тяжело, боролась за жизнь до последнего дня. Кати нет", - рассказал ее отец и напомнил, что у нее были очень тяжелые глубокие ожоги, более 30% тела.

"Ты лежала такая беззащитная и такая родная, как младенец спеленатый повязками. Едва открыла глаза, виновато улыбнулась: "Попали мы с тобой в беду, папа".

Фото: Екатерина Гандзюк (facebook.com)

Виктор вновь обратился к тем, кто убивал и к тем, кто покрывает убийц.

"Вы живы, радуетесь солнечному дню, занимаетесь любовью, беспокоитесь за своих детей, дрожите за свою шкуру или партийные рейтинги, пиариться, врете, фальсифицирует, рветесь к власти, судите, защищаете, а иногда просто откровенно смеетесь над памятью Кати. Посмотрите на эти фото. Остановитесь! Опомнитесь! Покайтесь! Неужели вы не люди, а нелюди?" - написал он.

Также отец Екатерины Гандзюк призвал общество не молчать и подчеркнул, что "если зло не будет наказано, завтра это может произойти с вами, вашими детьми, родителями, любимыми".

В комментариях к сообщению пользователи сети высказывают ему слова поддержки и возмущаются, что виновных в этом страшном преступлении до сих пор не наказали:

"Нелюди отдали страшный приказ, нелюди живут другим. Пусть горят в аду здесь, на земле";

"Господин Виктор, вы знайте, многие из нас вспоминают Катю почти ежедневно. Я рассказываю о ней своим друзьям за рубежом даже. Как у нас может быть. Золотая она у Вас! сочувствую";

"Очень жаль, молодая, красивая. Нет слов. Уроды убили. И нет наказанных... Ужас";

"Бедная девочка... Вам силы это все пережить и добиться правды!"

Скрин комментариев с Facebook-страницы Виктора Гандзюк

Как сообщалось, ранее Виктор Гандзюк обратился к тем, кто пытается повлиять на него в связи с расследованием убийства его дочери.

Напомним, недавно прокурор Виктория Коваль заявила, что фигурант дела убийства Екатерины Гандзюк Алексей Левин скрывается в Доминиканской Республике.